Маленькие яркие объекты в ранней Вселенной поставили ученых в тупик

С помощью космического телескопа Уэбб ученые провели повторное исследование ярких маленьких красных объектов, обнаруженных в ранней Вселенной. Результаты работы, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, показали, что это действительно галактики, но они переворачивают с ног на голову представление об эволюции Вселенной, пишет Phys.
Два года назад астрономы впервые обнаружили три ярких красных загадочных объекта, которые существовали через 600−800 млн лет после Большого взрыва. Они возникли на раннем этапе истории космоса, в то время как возраст Вселенной составляет примерно 13,8 млрд лет.
Изначально астрономы предположили, что это могут быть галактики. Новое исследование это подтвердило. При этом выяснилось, что в их центрах находятся очень массивные черные дыры. Кроме того, галактики наполнены слишком старыми звездами. Ни того, ни другого, согласно нынешним моделям Вселенной, не может быть. Ученые признают, что открытие поставило их в тупик.
По данным исследователей, галактики наполнены звездами возрастом в сотни миллионов лет. Это намного больше, чем ожидали астрономы от звезд в этот период истории Вселенной.
Также астрономы полагают, что в центрах трех галактик находятся огромные сверхмассивные черные дыры. Их масса в 100−1000 раз больше массы черной дыры в центре Млечного Пути. Однако таких огромных черных дыр в ранней Вселенной не должно существовать.
Ученые заявляют, что найденные объекты не совпадают с моделями роста галактик и образования сверхмассивных черных дыр. В них предполагается, что галактики и их черные дыры будут расти вместе в течение миллиардов лет. В связи с этим существование огромной черной дыры, которая успела каким-то образом быстро набрать массу, в слишком молодой галактике, которая еще только продолжает свою эволюцию, пока нельзя объяснить.
Есть и другие загадки, которые предстоит раскрыть астрономам. Так, авторы исследования выяснили, что ранние галактики чрезвычайно маленькие, но они наполнены огромным количеством звезд. И это тоже поставило исследователей в тупик.
По мнению экспертов, ширина галактик не превышает нескольких сотен световых лет, а это почти в 1000 раз меньше размера Млечного Пути. При этом найденные объекты имеют примерно столько же звезд, что и наша галактика, то есть несколько сотен миллиардов. Как такое количество звезд уместилось в такой маленький объем галактики, пока непонятно.
Астрономы предполагают, что эти галактики сформировались неизвестным способом. Вместе с тем неясно, почему уже через пару миллиардов лет после Большого взрыва во Вселенной перестали формироваться такие объекты.
Ученые намерены продолжить свое исследование, чтобы разгадать хотя бы часть загадок о ранних галактиках.
Отметим, астрономы нередко встречаются с различными головоломками. Например, в начале 1970-х годов в Млечном пути обнаружили загадочную воронку. Исследователям удалось объяснить ее возникновение лишь недавно.
Айгуль Сабитова