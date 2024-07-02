Маленькие яркие объекты в ранней Вселенной поставили ученых в тупик

Ученые заявляют, что найденные объекты не совпадают с моделями роста галактик и образования сверхмассивных черных дыр. В них предполагается, что галактики и их черные дыры будут расти вместе в течение миллиардов лет. В связи с этим существование огромной черной дыры, которая успела каким-то образом быстро набрать массу, в слишком молодой галактике, которая еще только продолжает свою эволюцию, пока нельзя объяснить.