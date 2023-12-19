Маленькая панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

«У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и плюхнулась на пол», — рассказала Акулова.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин «познакомились» друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября мэр столицы рассказал, что детеныш панды оказался самкой.