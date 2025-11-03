Мальдивы стали новым очагом лихорадки денге для российских туристов

Ранее сообщалось, что по возвращении из отпуска на Шри-Ланке 28-летний житель Подмосковья Евгений был доставлен в больницу с симптомами, указывающими на лихорадку денге. Предполагается, что заражение произошло после укуса комара во время пребывания на острове. По прибытии в Москву у мужчины развились сильный озноб, головная боль, ломота в суставах и высокая температура до 40 градусов. Его экстренно поместили в инфекционное отделение, где после проведения инфузионной терапии состояние пациента стабилизировалось.