Мальдивские острова ввели ограничение для курящих туристов

Мальдивская Республика продолжает усиливать меры по сокращению доступности табачной продукции: с ноября вступили в силу новые правила, которые серьезно ограничат ввоз никотиновых изделий для иностранных граждан.
Весь излишек будет изыматься и храниться на складе до момента выезда из страны, аналогично правилам для алкоголя, который также конфискуется при въезде.
Как пишет Ассоциация туроператоров России, купить табачные изделия уже на территории Мальдив «тоже скорее всего не получится». Пошлина на импорт сигарет и табачных стиков с 1 ноября увеличена на 50% и составляет 8 мальдивских рупий (около 50 рублей) за каждую единицу табачного изделия.
Эти меры — часть масштабного плана по снижению потребления табачных изделий, подписанного президентом Мальдив Мохамедом Муиззу. Одновременно власти полностью запретили все устройства и компоненты для вейпинга.