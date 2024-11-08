Мальдивские острова ввели ограничение для курящих туристов

Как пишет Ассоциация туроператоров России, купить табачные изделия уже на территории Мальдив «тоже скорее всего не получится». Пошлина на импорт сигарет и табачных стиков с 1 ноября увеличена на 50% и составляет 8 мальдивских рупий (около 50 рублей) за каждую единицу табачного изделия.