Мальчик, который случайно разбил 3500-летний кувшин, вернулся в музей

На прошлой неделе стало известно, что в музее Хехта израильского города Хайфе мальчик разбил древний сосуд, возраст которого составлял около 3500 лет. Юный посетитель случайно задел урну и вместе со своей мамой был сильно напуган случившимся. Однако за такой поступок директор музея Инбал Ривлин не стал ругать ребенка и, более того, снова пригласил семью на выставку, пообещав не предъявлять никаких претензий.