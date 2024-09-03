Мальчик, который случайно разбил 3500-летний кувшин, вернулся в музей

На прошлой неделе стало известно, что в музее Хехта израильского города Хайфе мальчик разбил древний сосуд, возраст которого составлял около 3500 лет. Юный посетитель случайно задел урну и вместе со своей мамой был сильно напуган случившимся. Однако за такой поступок директор музея Инбал Ривлин не стал ругать ребенка и, более того, снова пригласил семью на выставку, пообещав не предъявлять никаких претензий.
30 августа мальчик вновь посетил музей Хехта, чтобы подарить глиняную вазу, которую сделал сам. Сообщается, что такой внимательный жест был благосклонно встречен сотрудниками.
По словам директора музея Инбала Ривлина, разбитый кувшин был одним из многих экспонатов, выставленных без защитных ограничителей в связи с актуальной концепцией музея Хехта, позволяющей посетителям исследовать артефакты без стеклянных барьеров.
Сообщается, что сотрудники были заранее осведомлены о подобных рисках, поэтому случившееся не сильно их удивило. В ближайшее время разбитый сосуд будет восстановлен благодаря современным технологиям и средствам, вырученным со страховки артефакта.
Рои Шафир, эксперт по реставрации в музее, сказал, что ремонт будет довольно простым, поскольку фрагменты принадлежат лишь одному цельному сосуду.
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