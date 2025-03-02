Мальчик из США позвонил 911 и попросил доставить пончики

Сначала Беннет набрал 911 и говорил что-то невнятное, после чего повесил трубку и позвонил снова. Мальчик сообщил диспетчеру о «срочной необходимости в пончиках». Работница спросила, не поделится ли ребенок с ней вкусностями, на что он ответил: «Это чрезвычайная ситуация с пончиками».