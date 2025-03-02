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Мальчик из США позвонил 911 и попросил доставить пончики

Он сообщил о «чрезвычайной ситуации».

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Полицейское управление Мура, штат Оклахома, США, сообщило о звонке мальчика Беннета, который попросил сотрудников правоохранительных органов доставить ему коробку с пончиками. Об этом пишет New York Times.

Сначала Беннет набрал 911 и говорил что-то невнятное, после чего повесил трубку и позвонил снова. Мальчик сообщил диспетчеру о «срочной необходимости в пончиках». Работница спросила, не поделится ли ребенок с ней вкусностями, на что он ответил: «Это чрезвычайная ситуация с пончиками».

Диспетчер снова спросила Беннета, поделится ли он с ней пончиками, на что он ответил отказом.

На следующий день в управлении сообщили, что полицейские выполнили просьбу Беннета и доставили ему целую коробку с пончиками.

Ранее стало известно, что китайские мамы отправляют своих детей в школу вместе с курьерами.