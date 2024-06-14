Мальчик из Англии нашел самую длинную картофельную палочку

Оливер был уверен, что это новый мировой рекорд, поэтому отец решил измерить чипс. Его длина составила 26,2 сантиметра. Сначала семья подумала, что это может быть две картофельные палочки, склеенные друг с другом, однако после тщательного осмотра эта версия отпала. «Я никогда не видел ничего подобного. Можете себе представить, из какой картошки оно было сделано? Должно быть, она была похожа на мяч для регби», — добавил Скотт.