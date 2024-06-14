Мальчик из Англии нашел самую длинную картофельную палочку

Оливер Бати, живущий в Нортумберленде (Англия) может попасть в Книгу рекордов Гиннесса за свою наблюдательность. Во время того, как его мама Донна готовила ужин, он заметил длинную картофельную палочку, которая торчала из фритюрницы. Оказалось, что этот чипс претендует на звание самого длинного чипса в мире. Об этом пишет The Mirror.
Отец Оливера Скотт рассказал, что сын слонялся по дому в ожидании ужина, когда вдруг увидел длинный чипс, который не помещался во фритюрницу. Тогда мальчик схватил палочку, убежал в гостиную и положил ее на плечо. «Она была больше его головы», — вспоминает мужчина.
Оливер был уверен, что это новый мировой рекорд, поэтому отец решил измерить чипс. Его длина составила 26,2 сантиметра. Сначала семья подумала, что это может быть две картофельные палочки, склеенные друг с другом, однако после тщательного осмотра эта версия отпала. «Я никогда не видел ничего подобного. Можете себе представить, из какой картошки оно было сделано? Должно быть, она была похожа на мяч для регби», — добавил Скотт.
Сейчас рекордный чипс хранится в морозилке. Семья связалась с Книгой рекордов Гиннесса, чтобы специалисты подтвердили, что картофельная палочка является самой длинной в мире.
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Анна Морозова