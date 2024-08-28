Мал да удал. Учёные нашли существо размером с пылинку

Обычно хоанофлагеллаты видны только через микроскоп, и биологи в своей научной работе, как правило, не обращают на них внимания, предпочитая исследовать макроскопических животных, фотосинтезирующие водоросли или бактерии. Но теперь они надеются, что изучение нового простейшего существа «размером с пылинку» даст ценную информацию о происхождении животных более 650 млн лет назад. Наука сможет лучше узнать, как такие микроскопические организмы, давным-давно обитавшие в океанах, смогли развиться и в конце концов дать начало более сложным видам.