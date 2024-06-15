Макс Кавалера заявил, что не возражает против реюниона первого состава Sepultura

Кавалера упомянул, что читал интервью Андреаса Киссера, нынешнего соло-гитариста Sepultura. В нем музыкант отметил, что не хочет связываться ни с Максом, ни с его братом Игором, ведь они «испортят все веселье». Несмотря на это, Кавалера не отрицает, что «если сделать все правильно», реюнион все же может случиться. Тем любопытнее, что год назад музыкант вообще не был в этом заинтересован.