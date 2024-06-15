Макс Кавалера заявил, что не возражает против реюниона первого состава Sepultura

Кавалера упомянул, что читал интервью Андреаса Киссера, нынешнего соло-гитариста Sepultura. В нем музыкант отметил, что не хочет связываться ни с Максом, ни с его братом Игором, ведь они «испортят все веселье». Несмотря на это, Кавалера не отрицает, что «если сделать все правильно», реюнион все же может случиться. Тем любопытнее, что год назад музыкант вообще не был в этом заинтересован.
Состав Sepultura изменился в 1997 году, напоминает Blabbermouth. Участники группы не хотели, чтобы их менеджером продолжала быть жена Макса Глория. Достичь компромисса не удалось, и вокалист покинул коллектив. Его брат Игор, игравший на позиции барабанщика, оставался в составе Sepultura до 2006 года. Новым фронтменом стал Деррик Грин.
Зимой 2023-го группа объявила, что отправляется в прощальный тур в честь сорокалетия творческой деятельности. Также Sepultura планировали записать концертный альбом и уйти на пенсию сразу после последнего выступления.