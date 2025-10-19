Премьер из-за рубежа
Депутат молдавского парламента от оппозиционного Патриотического блока Богдан Цырдя обвинил президента Молдавии Майю Санду в нарушении Конституции и сговоре с западными лидерами. Поводом стало выдвижение кандидатуры бизнесмена Александра Мунтяну на пост премьер-министра.
После отставки премьер-министра Дорина Речана лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу предложил Санду кандидатуру Мунтяну. Президент поддержала это решение, заявив, что возьмет на себя ответственность за выдвижение без консультаций с парламентом. Однако, согласно Конституции, кандидатура премьера должна выдвигаться президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Цырдя прямо заявляет, что Санду нарушила закон, проигнорировав эту норму.
Депутат утверждает, что Мунтяну — не самостоятельный выбор Санду, а ставленник президента Франции Эмманюэля Макрона. В качестве доказательства Цырдя ссылается на заявление министра образования Дана Перчуна, который, по его словам, «проболтался», что кандидатура Мунтяну была предложена во время визита Макрона в Молдавию 27 августа совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
«То есть нам открыто предложили кандидатуру извне, человека Макрона, того Макрона, который сделал Санду президентом и взамен потребовал должность премьера», — заявил Цырдя.
Он также подчеркнул, что Санду ведет себя как «маленький тиран», а ее поддержка со стороны «глобалистов и Сороса» подрывает суверенитет Молдавии. Он напомнил, что правящая партия ПДС победила на недавних выборах во многом за счет голосов диаспоры, в то время как внутри страны победу одержала оппозиция.
Влияние Евросоюза
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что «в нынешних условиях влияние Европейского Союза, Европейской комиссии и ряда государств Европейского Союза на внутриполитические процессы в Молдавии очень высоко».
По его словам, Брюссель рассматривает Молдавию как «один из символов, как одну из территорий, которую необходимо всеми возможными методами и инструментами интегрировать, чтобы закрепить отрыв от Российской Федерации». Эксперт добавил, что для этого используются все возможные механизмы, включая влияние на кадровую политику. Молдавское руководство активно взаимодействует с европейскими партнерами, чтобы назначаемые на ключевые должности лица были «стопроцентными, абсолютными, убежденными сторонниками евроинтеграции государства».
Денисов охарактеризовал выбранную кандидатуру как «достаточно компромиссную фигуру». Политолог связал это назначение с общемировой тенденцией последних лет привлекать на государственные посты представителей бизнеса, отметив, что такой специалист, по замыслу властей, должен использовать свой опыт для улучшения экономической ситуации в стране.
«Для европейских партнеров связи кандидата с Украиной скорее преимущество, чем недостаток. Однако вряд ли этот человек будет оказывать принципиальное влияние на вопросы, связанные с безопасностью и внешней политикой, поскольку это прерогатива президента. Все же он призван для совершенно других функций. У него биография очень однозначно выстроена в сфере финансов и бизнеса. Следовательно, к вопросам, связанным с безопасностью и внешней политикой, он, по-видимому, будет крайне мало соотноситься и вообще в них участвовать», — добавил эксперт.
Кто такой Александр Мунтяну
Александр Мунтяну родился в 1964 году в Кишиневе, получил образование в области физики в МГУ имени Ломоносова, а затем окончил Колумбийский университет по специальности «экономическая политика». Профессиональная карьера Мунтяну включает работу в международных финансовых институтах. После начала карьеры в Национальном банке Молдавии он работал во французском банке Crédit Lyonnais в Париже, а затем провел почти десять лет во Всемирном банке в Вашингтоне.
В 1997 году Мунтяну вернулся на родину на должность заместителя директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR). В последующие годы он возглавлял Фонд западных инвестиций в предпринимательство (WNISEF) и участвовал в создании инвестиционной компании Horizon Capital. С 2007 года деятельность Мунтяну связана с Украиной, где он работал в инвестиционной компании Dragon Capital, а в 2016 году стал сооснователем 4i Capital Partners. По данным источников, он проживает на Украине более 20 лет и имеет американское гражданство.
В 2021 году имя Мунтяну упоминалось в расследовании Pandora Papers в связи с офшорными компаниями, однако доказанных нарушений установлено не было. До номинации на пост премьер-министра политического опыта не имел.