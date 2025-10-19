Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: почему ЕС продвигает человека Макрона на пост премьера Молдавии

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя обвинил кандидата на пост премьер-министра Александра Мунтяну в том, что он — протеже президента Франции Эмманюэля Макрона. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов объяснил ВФокусе Mail, почему это назначение соответствует курсу Брюсселя на полную интеграцию Молдавии в западные структуры и ее отрыв от России.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail

Премьер из-за рубежа

Депутат молдавского парламента от оппозиционного Патриотического блока Богдан Цырдя обвинил президента Молдавии Майю Санду в нарушении Конституции и сговоре с западными лидерами. Поводом стало выдвижение кандидатуры бизнесмена Александра Мунтяну на пост премьер-министра.

После отставки премьер-министра Дорина Речана лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу предложил Санду кандидатуру Мунтяну. Президент поддержала это решение, заявив, что возьмет на себя ответственность за выдвижение без консультаций с парламентом. Однако, согласно Конституции, кандидатура премьера должна выдвигаться президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Цырдя прямо заявляет, что Санду нарушила закон, проигнорировав эту норму.

Депутат утверждает, что Мунтяну — не самостоятельный выбор Санду, а ставленник президента Франции Эмманюэля Макрона. В качестве доказательства Цырдя ссылается на заявление министра образования Дана Перчуна, который, по его словам, «проболтался», что кандидатура Мунтяну была предложена во время визита Макрона в Молдавию 27 августа совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«То есть нам открыто предложили кандидатуру извне, человека Макрона, того Макрона, который сделал Санду президентом и взамен потребовал должность премьера», — заявил Цырдя.

Он также подчеркнул, что Санду ведет себя как «маленький тиран», а ее поддержка со стороны «глобалистов и Сороса» подрывает суверенитет Молдавии. Он напомнил, что правящая партия ПДС победила на недавних выборах во многом за счет голосов диаспоры, в то время как внутри страны победу одержала оппозиция.

Влияние Евросоюза

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что «в нынешних условиях влияние Европейского Союза, Европейской комиссии и ряда государств Европейского Союза на внутриполитические процессы в Молдавии очень высоко».

По его словам, Брюссель рассматривает Молдавию как «один из символов, как одну из территорий, которую необходимо всеми возможными методами и инструментами интегрировать, чтобы закрепить отрыв от Российской Федерации». Эксперт добавил, что для этого используются все возможные механизмы, включая влияние на кадровую политику. Молдавское руководство активно взаимодействует с европейскими партнерами, чтобы назначаемые на ключевые должности лица были «стопроцентными, абсолютными, убежденными сторонниками евроинтеграции государства».

Денисов охарактеризовал выбранную кандидатуру как «достаточно компромиссную фигуру». Политолог связал это назначение с общемировой тенденцией последних лет привлекать на государственные посты представителей бизнеса, отметив, что такой специалист, по замыслу властей, должен использовать свой опыт для улучшения экономической ситуации в стране.

«Для европейских партнеров связи кандидата с Украиной скорее преимущество, чем недостаток. Однако вряд ли этот человек будет оказывать принципиальное влияние на вопросы, связанные с безопасностью и внешней политикой, поскольку это прерогатива президента. Все же он призван для совершенно других функций. У него биография очень однозначно выстроена в сфере финансов и бизнеса. Следовательно, к вопросам, связанным с безопасностью и внешней политикой, он, по-видимому, будет крайне мало соотноситься и вообще в них участвовать», — добавил эксперт.

Кто такой Александр Мунтяну

Александр Мунтяну родился в 1964 году в Кишиневе, получил образование в области физики в МГУ имени Ломоносова, а затем окончил Колумбийский университет по специальности «экономическая политика». Профессиональная карьера Мунтяну включает работу в международных финансовых институтах. После начала карьеры в Национальном банке Молдавии он работал во французском банке Crédit Lyonnais в Париже, а затем провел почти десять лет во Всемирном банке в Вашингтоне.

В 1997 году Мунтяну вернулся на родину на должность заместителя директора Центра стратегических исследований и реформ (CISR). В последующие годы он возглавлял Фонд западных инвестиций в предпринимательство (WNISEF) и участвовал в создании инвестиционной компании Horizon Capital. С 2007 года деятельность Мунтяну связана с Украиной, где он работал в инвестиционной компании Dragon Capital, а в 2016 году стал сооснователем 4i Capital Partners. По данным источников, он проживает на Украине более 20 лет и имеет американское гражданство.

В 2021 году имя Мунтяну упоминалось в расследовании Pandora Papers в связи с офшорными компаниями, однако доказанных нарушений установлено не было. До номинации на пост премьер-министра политического опыта не имел.

Узнать больше по теме
Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
Читать дальше