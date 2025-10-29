Невыученный урок
Служба внешней разведки России распространила заявление, в котором утверждается о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину. По данным СВР, президент Эмманюэль Макрон, «провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца».
Согласно информации, французский генштаб готовит к отправке на Украину контингент численностью до 2000 военнослужащих. По их оценкам, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. В настоящее время, как утверждается, легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши, где «интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику».
В сообщении СВР особое внимание уделяется медицинской подготовке. В разведке считают, что во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых, а французские врачи также «проходят специальную подготовку для работы в полевых условиях».
«Макрон известен тем, что мечтает о “лаврах” Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо. Он не только пропустил параграф учебника, где описывалось завершение наполеоновского похода в Россию, но и прогулял урок про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с опорой на украинского гетмана — предателя И. Мазепу, закончившуюся разгромом шведов под Полтавой», — говорится в заявлении СВР.
Мнение эксперта
Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев отмечает, что с юридической и военной точки зрения такая перспектива сопряжена с серьезными рисками, поскольку «любые иностранные военные объекты на территории Украины без согласования с Россией становятся законными целями, что делает саму идею постоянного западного присутствия не только провокационной, но и крайне рискованной для самих участников».
По его оценке, даже хорошо подготовленные подразделения не смогут существенно повлиять на расстановку сил, но при этом автоматически попадут в зону прямого огневого воздействия, что превращает их развертывание в больше политический, чем военный жест.