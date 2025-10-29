«Макрон известен тем, что мечтает о “лаврах” Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо. Он не только пропустил параграф учебника, где описывалось завершение наполеоновского похода в Россию, но и прогулял урок про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с опорой на украинского гетмана — предателя И. Мазепу, закончившуюся разгромом шведов под Полтавой», — говорится в заявлении СВР.