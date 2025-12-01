Страны «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и собираются обсудить их с американскими властями.
Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Франции Эммануэль Макрон.
«Коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности… В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и коалицией", — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что европейские политики не желают, чтобы стороны украинского конфликта подписали какие-либо мирные договорённости, они готовы и в будущем финансировать ВСУ.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в вопросе украинского урегулирования, в отличие от Европы, предпочитает заниматься дипломатией, а не «трепать языком».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что европейские страны утратили позиции участников урегулирования украинского конфликта.