Маков день. Что можно и что нельзя делать 16 июля 2024 года

Но он не молчал, за что его и судили, и сажали в заточение, в конце концов Феодор был злодейски убит спустя три года после очередного заточения в Тверском Отроч монастыре. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель и оттуда — в Москву. Именно это последние событие и вспоминается 16 июля.