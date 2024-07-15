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Маков день. Что можно и что нельзя делать 16 июля 2024 года

16 июля 2024 года верующие вспоминают святителя Филиппа II, святых Мокия и Марка.

Источник: unsplash.com

16 июля 2024 года отмечается день памяти митрополита Московского Филиппа II, празднуется день Мокия и Марка, а еще этот день носит название Стожары. И Маков день. Первый напоминает о скоплении Плеяд в созвездии Тельца, которые должны быть видны в этот день. Второй термин, скорее всего, возник по ассоциации с именем святых, которых вспоминают. Но также в этот день обычно начинали собирать урожай мака. Его считали отличным лекарством и способом усыпить духов.

Кем был святитель Филипп II (Колычев)?

Будущий святитель родился в 1507 году, получил при рождении имя Феодор и происходил из знатного боярского рода Колычевых, которые традиционно заседали в Боярской думе при русских царях.

Отец его предполагал сыну государственную службу, а мать, которая, кстати, закончила свои дни в монашестве, передавала христианскую веру. Феодор находился при дворе царя Василия III Иоанновича — отца Иоанна Грозного, но вскоре понял, что хочет пойти по церковной стезе. Он попросился уйти в Соловецкий монастырь на Белом море, где через 1,5 года принял монашеский постриг.

Он много работал, также жил как отшельник. Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный, взошедший на царский престол.

Он просил друга детства стать митрополитом Московским и всея Руси. Тот долго отказывался, но вынужден был уступить настоятельным просьбам царя. Феодор был одни из немногих в окружении Ивана Грозного, кто старался противостоять его «закидонам», за что не раз попадал в опалу.

Но он не молчал, за что его и судили, и сажали в заточение, в конце концов Феодор был злодейски убит спустя три года после очередного заточения в Тверском Отроч монастыре. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель и оттуда — в Москву. Именно это последние событие и вспоминается 16 июля.

Кто такие Мокий и Марк?

Мокий и Марк жили при императоре Максимиане. Будучи преданными христианами и благочестивыми верующими, они были схвачены язычниками, которые потребовали от Мокия и Марка поклонения идолам. По дороге к капищу толпа у них на глазах растерзала ни в чем не повинного ребенка, что доказало святым — язычество ужасно. И если у них и были колебания, это укрепило их веру в христианского Бога. На капище они категорически отказались поклониться идолам. За что им отрубили головы.

Что можно делать 16 июля 2024 года?

  • Можно венчаться.
  • Отличный день для сенокоса и сбора урожая, в том числе мака.
  • Нужно помочь нуждающимся.

Что нельзя делать 16 июля 2024 года?

  • Нельзя начинать новые дела.
  • Нельзя ходить на охоту.
  • Нельзя принимать гостей.
  • Нельзя жадничать и отказывать в помощи.
  • Нельзя сажать и пересаживать растения.