Маков день. Что можно и что нельзя делать 16 июля 2024 года

16 июля 2024 года отмечается день памяти митрополита Московского Филиппа II, празднуется день Мокия и Марка, а еще этот день носит название Стожары. И Маков день. Первый напоминает о скоплении Плеяд в созвездии Тельца, которые должны быть видны в этот день. Второй термин, скорее всего, возник по ассоциации с именем святых, которых вспоминают. Но также в этот день обычно начинали собирать урожай мака. Его считали отличным лекарством и способом усыпить духов.
Кем был святитель Филипп II (Колычев)?
Будущий святитель родился в 1507 году, получил при рождении имя Феодор и происходил из знатного боярского рода Колычевых, которые традиционно заседали в Боярской думе при русских царях.
Отец его предполагал сыну государственную службу, а мать, которая, кстати, закончила свои дни в монашестве, передавала христианскую веру. Феодор находился при дворе царя Василия III Иоанновича — отца Иоанна Грозного, но вскоре понял, что хочет пойти по церковной стезе. Он попросился уйти в Соловецкий монастырь на Белом море, где через 1,5 года принял монашеский постриг.
Он много работал, также жил как отшельник. Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный, взошедший на царский престол.
Он просил друга детства стать митрополитом Московским и всея Руси. Тот долго отказывался, но вынужден был уступить настоятельным просьбам царя. Феодор был одни из немногих в окружении Ивана Грозного, кто старался противостоять его «закидонам», за что не раз попадал в опалу.
Но он не молчал, за что его и судили, и сажали в заточение, в конце концов Феодор был злодейски убит спустя три года после очередного заточения в Тверском Отроч монастыре. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Тайн. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель и оттуда — в Москву. Именно это последние событие и вспоминается 16 июля.
Кто такие Мокий и Марк?
Мокий и Марк жили при императоре Максимиане. Будучи преданными христианами и благочестивыми верующими, они были схвачены язычниками, которые потребовали от Мокия и Марка поклонения идолам. По дороге к капищу толпа у них на глазах растерзала ни в чем не повинного ребенка, что доказало святым — язычество ужасно. И если у них и были колебания, это укрепило их веру в христианского Бога. На капище они категорически отказались поклониться идолам. За что им отрубили головы.
Что можно делать 16 июля 2024 года?
- Можно венчаться.
- Отличный день для сенокоса и сбора урожая, в том числе мака.
- Нужно помочь нуждающимся.
Что нельзя делать 16 июля 2024 года?
- Нельзя начинать новые дела.
- Нельзя ходить на охоту.
- Нельзя принимать гостей.
- Нельзя жадничать и отказывать в помощи.
- Нельзя сажать и пересаживать растения.