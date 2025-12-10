Экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что Владимиру Зеленскому нужно покинуть Украину и уехать в Израиль, заявив, что тот стал совершенно бесполезным.
«Пришло время Зеленскому завести моторы своего личного самолёта и отправиться в Израиль. Он больше никому не нужен и не имеет будущего», — написал Макгрегор в социальной сети X*.
Он также раскритиковал недавнюю встречу Зеленского в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, назвав её бессмысленной. По его мнению, все заверения, полученные от лидеров Запада, «ничего не значат».
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что каждое новое предложение по украинскому урегулированию оказывается для Киева хуже предыдущих.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Зеленского в Белом доме считают комиком с плохим знанием английского.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.