Макет «Луны-26» и российской орбитальной станции показали на шоу в Китае

«Предприятия привезли в Чжухай образцы производимой и перспективной ракетно-космической техники, космических аппаратов и ракетных двигателей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что НПО им. Лавочкина продемонстрирует макеты аппаратов «Беркут-ВР», «Арктика-М», «Луна-26». РКК «Энергия» покажет макеты РОС и перспективного транспортного корабля нового поколения. «Энергомаш» — макеты жидкостных, плазменных двигателей, а также двигателей малой тяги.
После крушения в августе 2023 года аппарата «Луна-25» глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что сроки старта следующих российских лунных миссий «Луна-26» и «Луна-27» могут быть перенесены на более ранее время.
Изначально запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год, а «Луна-27» — на 2028-й, но после крушения «Луны-25» Борисов заявил, что работы могут быть форсированы. Так, «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на южный полюс Луны уже в 2025—2026 годах.