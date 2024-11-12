Макет «Луны-26» и российской орбитальной станции показали на шоу в Китае

Изначально запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год, а «Луна-27» — на 2028-й, но после крушения «Луны-25» Борисов заявил, что работы могут быть форсированы. Так, «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на южный полюс Луны уже в 2025—2026 годах.