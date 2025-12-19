Популярные темы
«Макароны вместо снарядов»: политолог объяснил, почему ЕС не готов к войне к 2030 году

Политолог Александр Казаков усомнился в том, что Евросоюз сможет реализовать планы по подготовке к войне к 2030 году. В эфире шоу «Центральный канал» с Алексеем Гудошниковым и Гаром Дмитриевым он заявил, что европейские страны не располагают ни достаточными запасами вооружений, ни необходимой сырьевой базой для наращивания военного производства.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

Отвечая на вопрос о шансах Европы реализовать планы военной подготовки к 2030 году, советник первого Главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков выразил уверенность, что масштабного конфликта не произойдёт. По его словам, Евросоюз в нынешнем виде напоминает механическое чудовище, которое рассыпается на ходу, так и не достигая цели. Таким образом он прокомментировал заявления Минобороны России о подготовке Европы к 2030 году.

«Я прекрасно понимаю, почему так говорит наше Министерство обороны — оно по-другому и не должно говорить. Есть служба внешней разведки, и они констатируют факт — готовятся те или нет. За время открытого конфликта на Украине европейцы потратили примерно все свои артиллерийские снаряды. Они их сейчас закупают по всему миру», — указал он.

Казаков сообщил, что ЕС предпринимает попытки нарастить выпуск боеприпасов, в том числе за счёт строительства новых пороховых заводов, однако сталкивается с дефицитом сырья.

«Производительная способность у них очень-очень маленькая. Они пытаются ее наращивать, сделали три пороховых завода. Но проблема в том, что у них сырья для этого нет. Они за сырьем приехали в Китай — а тут говорят, что русские законтрактовали на пять лет вперед. Ну еще в Казахстан съездили. Они заводы-то построили, но могут [только] макароны делать того же калибра», — пояснил политолог.

Эксперт также напомнил, что в мирное время каждая армия должна иметь на складах запас вооружений на следующую военную кампанию, однако, по его утверждению, европейские страны этим критериям не соответствуют.

«Любая армия — наша, американская и даже немецкая — в мирное время обеспечена боеприпасами на следующую военную кампанию. Так люди работают — оно на складах лежит. Так вот у них на складах ничего нет», — продолжил Казаков.

Эксперт также прокомментировал сообщения о постановке на боевое дежурство в Белоруссии комплекса «Орешник». По его словам, это стало фактором изменения отношения США к Минску. Политолог отметил, что американской стороне известны тактико-технические характеристики этого вооружения, и его размещение, по мнению Казакова, существенно меняет стратегический баланс в Европе.

«С сегодняшнего дня у нас появилась стопроцентная гарантия, что мы нанесем неприемлемый ущерб любой европейской столице, при этом не переходя ядерный порог, оставаясь фактически в рамках конвенциональной войны. То есть их не будет, и радиации не будет, природа не пострадает», — резюмировал он в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.