«Макароны вместо снарядов»: политолог объяснил, почему ЕС не готов к войне к 2030 году

«Производительная способность у них очень-очень маленькая. Они пытаются ее наращивать, сделали три пороховых завода. Но проблема в том, что у них сырья для этого нет. Они за сырьем приехали в Китай — а тут говорят, что русские законтрактовали на пять лет вперед. Ну еще в Казахстан съездили. Они заводы-то построили, но могут [только] макароны делать того же калибра», — пояснил политолог.