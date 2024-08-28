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Макаки, отвергаемые своими матерями, оказались дружелюбнее остальных

Ученые выяснили, что материнская опека делает животных более зависимыми.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://unsplash.com/

Ряд исследований на макаках, верветках и павианах ранее показал, что животные, которых отвергали матери, более предприимчивы и стрессоустойчивы. Эти детеныши быстрее обретают независимость. Животные, которых активно опекали и защищали, оказались более пугливыми, осторожными. Они дольше остаются зависимыми. Японские приматологи решили подробнее изучить этот эффект.

Эксперты исследовали диких японских макак с острова Якусима в возрасте от года до четырех лет. Это подросшие животные, не слишком зависящие от матери, но еще не достигшие половой зрелости. Ученые наблюдали за двумя группами макак два года подряд с апреля по август. В 2018 году в обеих группах было 26 подростков, а в 2019 — 34 (включая 25 прошлогодних). Исследователи увидели, что детеныши, которых матери отвергали, чаще подходили к другим взрослым особям. Также эти макаки чаще играли с сородичами, особенно когда матери не было поблизости.

При этом детеныши, которых активно защищали, реже приближались к другим животным и реже играли с ними. Интересно, что такой эффект сохранялся, только когда их мать была рядом.

Исследователи сделали вывод, что отвержение со стороны матери сильно влияет на поведение макак. Вместе с тем эффекты материнской защиты работают, только когда мать и детеныш находятся рядом.

Ранее ученые рассказали, как макаки ведут себя в старости.