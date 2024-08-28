Макаки, отвергаемые своими матерями, оказались дружелюбнее остальных

Эксперты исследовали диких японских макак с острова Якусима в возрасте от года до четырех лет. Это подросшие животные, не слишком зависящие от матери, но еще не достигшие половой зрелости. Ученые наблюдали за двумя группами макак два года подряд с апреля по август. В 2018 году в обеих группах было 26 подростков, а в 2019 — 34 (включая 25 прошлогодних). Исследователи увидели, что детеныши, которых матери отвергали, чаще подходили к другим взрослым особям. Также эти макаки чаще играли с сородичами, особенно когда матери не было поблизости.