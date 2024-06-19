Магнитное поле Солнца в скором времени изменится

Каждые 11 лет на Солнце происходит важное событие — изменение магнитного поля. Сдвиг полярности знаменует собой важный этап в солнечном цикле и указывает на середину пика солнечной активности и начала перехода к максимуму.
В последний раз магнитное поле Солнца менялось в 2013 году. Что изменяет полярность Звезды и опасно ли это? Рассказали на портале Space.com.
Почему меняется магнитное поле Солнца
Изменение полярности с северного на южное магнитного поля в Северном полушарии и наоборот в Южном полушарии вызван солнечными пятнами — магнитно сложными областями на поверхности Звезды. Они могут вызвать, например, крупные выбросы плазмы и магнитного поля и вспышки.
В фазе солнечного минимума, когда магнитное поле звезды относительно стабильно, на Солнце образуется диполь с четко выраженным северным и южным магнитными полюсами, подобно магнитному полю Земли.
По мере продвижения к максимуму внутренние магнитные взаимодействия Солнца становятся все более сложными, что приводит к уменьшению четкого разделения между северным и южным полюсами.
В конце цикла магнитное поле Солнца полностью меняется на противоположное, переходя от одного диполя к другому с противоположной магнитной полярностью.
Опасность и преимущества инверсии магнитного поля Солнца
Возмущения магнитного поля Земли инверсией на Солнце могут создать помехи для радиосигналов, нарушая их распространение через ионосферу планеты. Из-за этого нарушается точность систем позиционирования и навигации, используемых во всем мире.
Однако, несмотря на это негативное влияние, инверсия полезна для Земли. Смена магнитного поля Солнца может помочь защитить планету от галактических космических лучей — высокоэнергетических субатомных частиц, скорость которых почти достигает скорости света. Они могут повредить космические корабли и астронавтов, которые находятся вне защитной атмосферы Земли.
Ранее астрономы сообщили, что на Солнце образовалось опасное для Земли суперпятно.
Анна Морозова