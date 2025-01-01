Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности

Уровень G4 является вторым по силе по шкале из пяти показателей и предполагает, что на Земле могут быть зафиксированы серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Кроме того, могут фиксироваться полярные сияния даже в тропиках.
Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о начале на Земле слабой магнитной бури. Как отметил эксперт, из-за этого жители некоторых регионов России, а именно Ленинградской, Псковской, Тверской, Новгородской областей и Карелии, могли наблюдать полярное сияние.