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Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности

Мощность магнитной бури на Земле увеличился до уровня G4, который классифицируется как очень сильно. Об этом 1 января сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова в беседе с ТАСС.

Источник: Reuters

Уровень G4 является вторым по силе по шкале из пяти показателей и предполагает, что на Земле могут быть зафиксированы серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Кроме того, могут фиксироваться полярные сияния даже в тропиках.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о начале на Земле слабой магнитной бури. Как отметил эксперт, из-за этого жители некоторых регионов России, а именно Ленинградской, Псковской, Тверской, Новгородской областей и Карелии, могли наблюдать полярное сияние.