Магия звезд: почему люди до сих пор верят в гороскопы

Именно из-за принципа Поллианны в гороскопах нет исключительно плохих событий. Например, может быть написано следующее: «Стрельцам временами будет непросто, однако вряд ли существуют трудности, которые у них не получится преодолеть. Иногда все складывается совсем не так, как вы ожидали, но, но это совсем не мешает достигать поставленных целей».