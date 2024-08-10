Магия звезд: почему люди до сих пор верят в гороскопы

Астрология — это изучение воздействия небесных тел на человека, в том числе на его характер и судьбу.
Нет никаких научных доказательств, что звезды предсказывают будущее, но множество людей до сих пор продолжают верить в гороскопы.
Существует такое понятие, как эффект Барнума. Это вера в принятие общих утверждений, касающихся поведения, как личных выводов о себе. Например, вы читаете предложение: «Временами вы показываете себя интровертом и замкнуты в себе». В таком случае скорее всего вы скажете: «О, так это же я!».
Но это и вы, и еще множество людей вокруг вас. Дело в том, что почти у каждого человека есть черты экстраверта и интроверта.
Эффект Барнума — это только одна из причин, по которым люди верят в астрологию.
Эффект Форера
Принцип тот же, что и в случае с эффектом Барнума.
В 1948 году психолог Бертрам Форер провел психологический эксперимент. Своим студентам он раздал тесты, которые должны были рассказать о личности каждого из анкетируемых.
Однако Форер вместо настоящего результата раздал каждому студенту один и тот же расплывчатый текст из гороскопа и попросил студентов оценить его соответствие с реальностью. Средней оценкой было 4,26. Нам нее также повлиял и авторитет преподавателя.
Стресс, тревога, неопределенность
Психологи доказали, что из-за сильного и длительного стресса у людей развивается тревожность, появляется неуверенность в себе и своих силах, а также страх перед будущим. В таком случае астрология приходит на помощь.
Проблемы и провалы объясняются расположением небесных тел, на которые человек никак не может повлиять. Это снимает вину за собственные ошибки и повышает самооценку.
Любые прогнозы, даже негативные, устраняют неопределенность. Ведь когда человек знает о будущих возможных сложностях, он может постараться их избежать.
Нарциссизм
Нарциссизм — это черта характера, заключающаяся в чрезмерной самовлюбленности.
Человек с нарциссическим характером верит в астрологию из-за своего эгоцентризма. Читая описание своего знака зодиака, он как бы доказывает свою исключительность и непревзойденность.
Более того, если нарцисс верит гороскопам, то любой человек, который сомневается в прогнозах астрологов, будет считаться глупым и слабым в знании предмета.
Предвзятость позитивности
Некоторые люди отдают предпочтение информации, которая больше их устраивает. Этот феномен называется предвзятостью позитивности или «принципом Поллианны».
Именно из-за принципа Поллианны в гороскопах нет исключительно плохих событий. Например, может быть написано следующее: «Стрельцам временами будет непросто, однако вряд ли существуют трудности, которые у них не получится преодолеть. Иногда все складывается совсем не так, как вы ожидали, но, но это совсем не мешает достигать поставленных целей».
Позитивную информацию авторы гороскопов выносят в конец, так как она в таком случае запоминается лучше.
Каскад доступности
Это когнитивное искажение, которое играет на руку астрологам. Человек считает информацию достоверной, если ее много раз повторят. Этот феномен можно назвать одним из принципов пропаганды по Геббельсу: «народ способен усвоить лишь ту информацию, которую ему повторят тысячи раз».
Допустим, все вокруг говорят о знаках зодиака и астрологии. Из-за этого люди, которые никогда ничем таким не интересовались, начинают верить, что звезды действительно влияют на их жизнь.
Эта ошибка мышления сформировалась в ходе эволюции. Для предка современного человека статус изгоя означал верную смерть: без поддержки других он не мог защитить себя от диких животных и добыть пищу. В современном мире можно выжить и одному, но мозг все еще считает, что идти против мнения большинства опасно.
Ранее мы рассказали, как и когда появились знаки зодиака и гороскопы.
Анна Морозова