Магия мозга: что такое нейрофизиология и что она изучает

Некоторые люди с афантазией не имеют никакого представления о том, как будет выглядеть то, что они хотят написать. Они иногда делают паузу и продолжают, когда будут готовы. Также такие пациенты сообщают о случайных воображаемых ощущениях, основанных на прошлом опыте, и могут расстраиваться из-за попыток окружающих объяснить свои переживания.