Магия мозга: что такое нейрофизиология и что она изучает

Наталья Петровна Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, академик, профессор и научный руководитель Института мозга человека РАН, почти всю свою жизнь посвятила изучение того, как работает мозг здорового и больного человека. Она сделала немало открытий в области механизмов мышления, памяти, эмоций и организации мозга людей, написала около 400 научных работ.
В честь 100-летия со дня рождения Бехтеревой рассказываем, что такое нейрофизиология, а также интересные факты о нашем мозге.
Что такое нейрофизиология
Область, тесно связанная с неврологией, психологией, физиологией, биологией и анатомией называется нейрофизиологией. Это наука, которая изучает особенности организации, функционирования и взаимодействия центральной нервной системы и головного мозга посредством электрофизиологических методик. Правда, дисциплина занимается преимущественно теоретическими исследованиями.
Специалист, относящийся к области нейрофизиологии, называется нейрофизиологом. Он на основе данных нейрофизиологического обследования ставит пациенту точный диагноз и предлагает оптимальный вариант лечения.
С помощью различных инструментальных методов врач-нейрофизиолог определяет степень и характер поражения нервной системы больного, анализируя такие функции, как зрение, слух, осязание, обоняние, объем и координация движений, электрическая активность головного мозга и мышечных клеток.
Интересные факты о мозге
Возможно, вы не знали, когда творческие дела получаются лучше, а мозг может не видеть и не слышать. Рассказываем об этих и не только интересных фактах.
Мозг может не видеть и не слышать
Состояние, когда люди не могут воображать мир и слышать внутренний голос называется афантазией, которую часто описывают как «слепоту мозга».
Некоторые люди с афантазией не имеют никакого представления о том, как будет выглядеть то, что они хотят написать. Они иногда делают паузу и продолжают, когда будут готовы. Также такие пациенты сообщают о случайных воображаемых ощущениях, основанных на прошлом опыте, и могут расстраиваться из-за попыток окружающих объяснить свои переживания.
Исследователи предполагают, что афантазия возникает, когда активность в передней части мозга не вызывает активности в областях, расположенных ближе к задней части мозга. Такая «обратная связь» необходима для того, чтобы люди могли воображать события.
Творческие дела получаются лучше, когда мозг устал
Если вы хотите что-то изобрести, нарисовать или написать, это будет очень сложно сделать утром или днем. Надо браться за что-то новое вечером, когда вы устали. Звучит абсурдно, так как после целого дня бодрствования, кажется, хочется просто разгрузить мозг. Но попробуйте вникнуть в эту странность,
Когда мы устаем, мозг не может отфильтровать что-то ненужное, он теряет контроль над связью между идеей и концепцией. Это как раз хорошо для творческой работы, так как она требует от нас открытости к новым идеям, умение создавать новые связи и думать иначе.
Поэтому уставший мозг гораздо полезнее, если перед вами стоит творческая задача. Кстати поэтому нам в голову приходят разные идеи, когда после трудового дня мы принимаем душ.
Мозг может заставить видеть лица иначе
В медицинской литературе зарегистрировано около 75 случаев прозопометаморфопсии — заболевания, характеризующегося измененным восприятием лиц.
Пациенты с этим недугом часто видят лица окружающих растянутыми, покрытыми глубокими бороздами на лбу, щеках и подбородке, а также припухлыми, с измененным цветом и положением.
Дело в том, что за обработку визуальной информации о лицах в мозге отвечает сложная нейронная сеть. Нарушение в ней может привести к искажениям восприятия окружающих, в том числе к прозетоморфопсии — недуге, при котором пациент не способен распознавать лица.
Мозг лучше запоминает метафоры
Если вы пытаетесь запомнить какую-либо информацию, нужно представить ее в виде ярких форм и знакомых образов. Например, чтобы выучить последовательность планет Солнечной системы, можно запомнить считалочку, в которой каждое слово связано с конкретным небесным телом: «Мы Все Знаем: Мама Юли Села Утром На Пилюли», — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Не можете запомнить имена новых знакомых? Используйте те же ассоциации, только вспоминая не предметы, а знаменитых тезок. Так, если ваш товарищ представился как Александр, в этот момент скажите мысленно: «Пушкин». Мозг запомнит это и при следующей встрече воспроизведет имя.
«Любовный мозг»
Если вы сто раз на дню звоните своему любимому человеку, следите за его страницей в социальных сетях и требуете срочного ответа от него, это может говорить о странном диагнозе под названием «любовный мозг».
Конечно, это не научное название диагноза, а просторечное. «Любовным мозгом» называется навязчивое поведение в романтических отношениях. Оно связано с пограничным расстройством личности, которое диагностируется у людей, которые имели тяжелые отношения с родителями в детстве.
Анна Морозова