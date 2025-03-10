Магистратура: что это такое и зачем нужно

Этот вид образования появился в российской системе сравнительно недавно — в 2007 году. Длится от двух до трех лет в зависимости от направления и формы обучения, дает более расширенные знания по выбранной профессии бакалавриата или специалитета. В этой статье разберем, кому подойдет магистратура, какие перспективы она открывает и что дает, если вы решили продолжить учебу.