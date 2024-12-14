Магические кристаллы. Учёный объяснил тайны снежинок

Американец Уилсон Бентли потратил 46 лет жизни, чтобы доказать: двух одинаковых снежинок не бывает. Для этого он фотографировал их и сравнивал, сделав в совокупности более 5 тысяч снимков. А физик Джон Нельсон из Университета Аризоны подсчитал, что форм снежинок больше, чем атомов в наблюдаемой нами Вселенной.