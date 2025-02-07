Магазины сети «Светофор» начали закрывать из-за просрочки и антисанитарии

Ведомство провело проверку по просьбе депутатов Госдумы, которые неоднократно обращались в профильные органы, чтобы привлечь «Светофор» к ответственности. По словам председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты, в том числе с якобы нормальным сроком годности, антисанитарию, нарушение целостности упаковки, различные загрязнения на товаре, отсутствие маркировки. Он не исключает, что вслед за «Светофором» проверки могут начаться и в отношении других дискаунтеров.