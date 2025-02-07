Магазины сети «Светофор» начали закрывать из-за просрочки и антисанитарии

Как пишет Национальная служба новостей, нарушения выявил Россельхознадзор. Нарекания вызывают несоответствие техническим требованиям, состав мяса, молока и рыбы. Так, на продуктах не было маркировки, содержалась нечитаемая информация, они хранились в неправильном температурном режиме или без упаковки и имели истекший срок годности.
Ведомство провело проверку по просьбе депутатов Госдумы, которые неоднократно обращались в профильные органы, чтобы привлечь «Светофор» к ответственности. По словам председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты, в том числе с якобы нормальным сроком годности, антисанитарию, нарушение целостности упаковки, различные загрязнения на товаре, отсутствие маркировки. Он не исключает, что вслед за «Светофором» проверки могут начаться и в отношении других дискаунтеров.
В Ростовской области Россельхознадзор зафиксировал 91 нарушение в 60 торговых точках компании. Некоторые продукты поступали туда без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество. Грубые нарушения требований также выявили в четырех магазинах «Светофор» в Раменском и Люберецком районах Московской области, в двух торговых точках сети в Вологодской и Новгородской областях.
Массовые проверки магазинов «Светофор» начались в январе. По четырем искам в итоге приняли решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 суток. 6 февраля стало известно о закрытии двух точек в Челябинске. Ранее закрыли магазин «Светофор» в Татарстане (из-за найденных «трупов грызунов») и в Удмуртии (из-за «наличия грызунов»).
Кроме того, Федеральная налоговая служба 3 февраля приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт». Это холдинг, которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Запись об этом появилась в «СПАРК-Интерфакс», заметил Forbes. Решение было принято из-за недостоверных сведений об адресе, которые компания указала при регистрации. Так, «Инвест стандарт» зарегистрирован на улице Наумова в Ярославле, но по этому адресу налоговые инспекторы компанию не нашли.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в разговоре с ВФокусе Mail рассказал, что борьба с монополизмом и другими злоупотреблениями в ритейле ведется достаточно активно. Сильнее всего ее нужно было вести, когда началась пандемия, и некоторые компании рынка продуктов питания стали нарушать требования. Соответствующие органы, в том числе Федеральная антимонопольная служба, начали вводить достаточно жесткие меры.
«Фактически ритейлерам начали грозить штрафы, причем оборотные. То есть это действительно очень серьезная сумма», — добавил эксперт.
Сейчас борьба со злоупотреблениями на рынке ритейла набирает обороты. Это связано с ростом инфляции в России и в мире и назревшей необходимостью пресекать нарушения.
«За последнее время на российском рынке ритейла не припомню подобных проблем, как со “Светофором”. Это многочисленные нарушения: в сфере регистрации, также те, что фиксирует Роспотребнадзор. Причем нарушения достаточно массовые. В целом проблемы возникают, причем нового уровня. Эта ситуация показывает, что государство готово работать над решениями подобного рода проблем. Главное, чтобы потребители получали, во-первых, качественный продукт, во-вторых, по нормальной, так скажем, стоимости», — добавил эксперт.
Он отметил, что категория «нормально» достаточно растяжима, но у Федеральной антимонопольной службы и у других надзорных ведомств есть методики по контролю за ценообразованием в ритейле.
«Большое количество юрлиц, это выглядит достаточно странно. Обычно такое было характерно для других отраслей экономики, сейчас пришло в большой ритейл. Условия ведения бизнеса меняются, и государство должно приспосабливаться к таким новым реалиям», — заключил эксперт.
Напомним, число нарушений (в частности, речь идет о просрочке) в сети магазинов выросло на 1 000 процентов.