Магазин сэндвичей в Шотландии ввел страховку от наглых чаек, она стоит £1

Перепробовав все на свете, шотландские коммерсанты решили, что единственный способ не растерять клиентов и не разориться — ввести «страхование от чаек». Покупатели будут платить за каждый заказ на один фунт стерлингов (примерно 120 рублей) больше. Для британца сумма не самая серьезная, но когда это может спасти полюбившийся всем магазинчик, вклад в его будущее кажется оправданным — самое крепкое пиво в мире, которое производят тут же, в Шотландии, и то дороже.