Магазин сэндвичей в Шотландии ввел страховку от наглых чаек, она стоит £1

Если вы жалуетесь на городских голубей, то вы, скорее всего, не жили в городе, где водится много чаек. Они крадут продукты из магазинов, берут на абордаж лодки с туристами, а уж вырвать из рук человека сэндвич для них вообще плевое дело. И в одном магазинчике Шотландии, особенно часто страдающем от крылатых гогочущих разбойников, решили даже ввести страховку от чаек, ворующих еду.
В 2015 году семейная парочка энтузиастов открыла в Сент-Андрусе скромный уличный фудтрак, в котором продавала сэндвичи. Они так полюбились местным жителям, что бизнес пошел в гору, и в 2018 году семья основала уже полноценный магазин — с тостами, кофе, тортами, мороженым и другой едой. Но магазин полюбили не только люди, но и чайки — в Сент-Андрусе они отличаются особенной наглостью.
У владельцев магазина есть одно правило: они бесплатно меняют еду покупателям, у которых чайки ее вырвали. Но такая щедрость стала совсем невыгодна: за день приходится раздавать 30 бесплатных сэндвичей, что наносит ощутимый ущерб семейному бизнесу.
Конечно, покупатели сами виноваты. По легкомысленности своей они фотографируют легендарные сэндвичи. Поднимают аппетитные кусочки хлеба вверх для удачного снимка, тут-то чайки и наносят сокрушительный и подлый удар. И ладно, если повезет остаться только голодным — некоторым людям чайки наносят увечья. И за последние три года птиц в Сент-Андрусе стало в разы больше. И мы их понимаем — место-то намоленное.
Семья предпринимателей чего только не предпринимала. И звуки хищных птиц включали, и воздушных змеев в виде ястребов в небо запускали — чайкам все ни по чем. К тому же крики голодных хищниц создавали около магазинчика зловещую атмосферу, достойную не прогулочной набережной, а, скажем, фильма Хичкока «Птицы».
Перепробовав все на свете, шотландские коммерсанты решили, что единственный способ не растерять клиентов и не разориться — ввести «страхование от чаек». Покупатели будут платить за каждый заказ на один фунт стерлингов (примерно 120 рублей) больше. Для британца сумма не самая серьезная, но когда это может спасти полюбившийся всем магазинчик, вклад в его будущее кажется оправданным — самое крепкое пиво в мире, которое производят тут же, в Шотландии, и то дороже.