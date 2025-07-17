Политолог: почему Будапешт поднял вопрос принадлежности территорий Украине

— В первую очередь премьер-министр Венгрии говорит не о территориальных претензиях, а они вполне возможны, если ситуация на территории Украины продолжится, где права человека практически сводятся к нулю. Он говорит о том, что останется от Украины после конфликта с Россией. Это еще не признание новых границ, но это попытка принести понимание для населения ЕС, что Украина разная. Там живут разные народы, и они имеют право на самоопределение, как русское на востоке, так и венгерское на западе, — объяснил Сапрыка.