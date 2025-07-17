Политолог: почему Будапешт поднял вопрос принадлежности территорий Украине

Будапешт вводит санкции в отношении украинских граждан. В Венгрии подозревают, что они являются виновниками гибели гражданина Украины и этнического венгра Йожефа Шебештьене. Ранее венгерское правительство требовало введения общеевропейских санкций против сотрудников ТЦК, причастных к убийству.
— Мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трех сотрудников Министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации, — сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальных сетях.
Глава администрации венгерского правительства Гергей Гульяш в ходе брифинга заявил, что в Будапеште надеются, что в ЕС отреагируют на просьбу Венгрии.
— Если ЕС его не примет, Венгрия может действовать в рамках своих возможностей, и мы будем действовать. Речь идет о трех четко идентифицируемых военачальниках, — сказал Гульяш, добавив, что им будет закрыт въезд на территорию страны, что и произошло.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что Венгрия не начнет вооруженные действия на Западной Украине в ответ на действия украинцев, но Орбан не пустит ситуацию на самотек, что он сам и подтвердил.
— В Закарпатье подожгли церковь, а сбоку написали «Мадьяр на ножи». Принудительная мобилизация, убийства, поджоги церквей, разжигание ненависти, запугивание. Все это происходит с нашими людьми, венграми, в Закарпатье. Мы этого так не оставим, вы можете на нас рассчитывать! — написал премьер-министр Венгрии на своих ресурсах после того, как в Закарпатье на стене одного из храмов появились антивенгерские надписи.
Кроме того, Орбан призвал европейцев разобраться, что является Украиной, какая ее территория и кто в ней живет.
— В первую очередь премьер-министр Венгрии говорит не о территориальных претензиях, а они вполне возможны, если ситуация на территории Украины продолжится, где права человека практически сводятся к нулю. Он говорит о том, что останется от Украины после конфликта с Россией. Это еще не признание новых границ, но это попытка принести понимание для населения ЕС, что Украина разная. Там живут разные народы, и они имеют право на самоопределение, как русское на востоке, так и венгерское на западе, — объяснил Сапрыка.
По словам собеседника ВФокусе Mail, европейское бюрократическое сообщество продолжает защищать украинскую коррупцию, диктаторские полномочия Зеленского и многое другое, но лидеры ЕС об этом не говорят. В свою очередь, Орбан поднимает эти вопросы.
— Сейчас мы сталкиваемся с тем, что после агрессивных действий и заявлений украинской власти, конечно же, Орбан будет ужесточать свою позицию, и заявления о границах Украины и о ее населении — обращение ко всему европейскому населению для того, чтобы понять, что же на самом деле Украина — символ какой-то борьбы или убыточный проект, разрушающий экономику, — подытожил Cапрыка.