Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с венесуэльским президентом Николасом Мадуро попросил его передать народу Венесуэлы свое восхищение, сообщает La Patilla.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Reuters

«У меня состоялся долгий разговор с нашим старшим братом, другом и мужественным лидером, президентом Владимиром Путиным. Он попросил меня передать народу Венесуэлы свое восхищение его образцовой храбростью перед лицом обстоятельств, которые ему пришлось пережить», — сказал Мадуро.

Телефонный разговор Путина и Мадуро состоялся в четверг, 11 декабря.

В ходе разговора российский и венесуэльский президенты обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран на фоне вступившего в силу договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщал Кремль.

По словам Мадуро, российский президент «решительно поддержал» его усилия по защите суверенитета страны. В Кремле также отметили, что глава государства выразил поддержку курсу правительства Мадуро.

Последнее время США стягивают военных в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тыс. американских военных.

Венесуэла причастность к контрабанде отвергает. Чтобы «дать отпор США», Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

