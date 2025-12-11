Мадуро песней Don’t Worry, Be Happy ответил на угрозы Трампа

«Американским гражданам, которые против войны, я отвечаю очень известной песней: не беспокойтесь, будьте счастливы», — сказал Мадуро, а потом запел: «Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет безумной войне, нет, будьте счастливы».
Жизнерадостный, а капелла‑хит 1988 года американского джазового певца и дирижера Бобби Макферрина, где все «инструменты» сделаны его голосом с простым девизом «Don’t worry, be happy» превратился в мировой гимн беззаботного оптимизма. Песня была написана под впечатлением от фразы индийского гуру Мехера Бабы, быстро возглавила американский чарт Billboard Hot 100 как первая чисто вокальная композиция на вершине и принесла Макферрину сразу несколько премий «Грэмми»,
Выступление Мадуро произошло на фоне ухудшения отношений между Каракасом и Вашингтоном — США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные военные силы. Правление Мадуро скоро завершится, заявил американский президент Дональд Трамп 9 декабря.
29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
По данным CNN, c сентября США уничтожили в регионе 22 судна, заявив, что они занимались контрабандой наркотиков. Правительство США считает, что Мадуро ответственен за покровительство наркобизнесу.