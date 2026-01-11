Мадуро отправил послание миру из тюремной камеры

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который сейчас находится в заключении в США, записал послание из своей тюремной камеры. В нем он заявил, что у него с супругой Силией Флорес «все хорошо».
«У нас все хорошо. Мы бойцы», — заявил Мадуро из своей тюрьмы в Соединенных Штатах. Содержание ролика приводит издание Lemonde. Он также призвал своих сторонников не грустить.
США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.
Власти Венесуэлы в связи с операцией США обратились с запросом о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Верховный суд страны временно передал исполнение полномочий главы государства вице-президенту Дельси Родригес. В понедельник, 5 января, Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. Вслед за Москвой аналогичный призыв прозвучал из Пекина, где подчеркнули, что действия США противоречат нормам международного права. С резкой критикой действий Вашингтона выступил также МИД КНДР.
В свою очередь посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Венесуэла не капитулировала перед Соединенными Штатами. Руководство в Каракасе идет на взаимодействие с Вашингтоном, исходя из прагматичной оценки своих реальных возможностей. По его словам, венесуэльские власти активно способствуют сохранению высокой популярности действующего президента Николаса Мадуро среди населения, обеспечивая его присутствие в политическом пространстве страны после его захвата военными США. По словам посла, руководство Венесуэлы прилагает для этого значительные усилия.