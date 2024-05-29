Мадридский музей Прадо показал публике найденный шедевр кисти Караваджо

Неизвестная ранее работа Караваджо, которая чуть не ушла с молотка за €1500 (144 тыс. руб.), выставлена в Национальном музее Прадо в Мадриде. Картина Ecce Homo кисти Микеланджело Меризи да Караваджо демонстрируется на специальной выставке, начиная с 28 мая. Увидеть ее здесь публика может до 13 октября 2024 года.
Полотно было написано великим итальянским художником примерно в 1605—1609 годах. На ней изображена библейская сцена, когда после бичевания Иисуса Христа привели к римскому правителю Иудеи Понтию Пилату. В картине исследователи нашли все характерные для живописца творческие черты.
Три года назад холст оказался опасно близок к тому, чтобы уйти с молотка на несущественную для подобного шедевра сумму в €1500, приводит данные издание The Guardian. Он был заявлен в каталоге аукционного дома Ansorena как работа испанского художника 17-го века Хосе де Рибера (сына сапожника и известного последователя Караваджо). Попавшись на глаза профессору Болонской академии изящных искусств Массимо Пулини, картина повергла его в шок осознанием того, что он видит неизвестный шедевр великого мастера, а вовсе не полотно его скромного последователя. Авторитетный искусствовед срочно обратился к властям Испании, чтобы не допустить продажу картины за границу. Затем последовали экспертиза и реставрация холста размером 111 на 86 см.
В начале мая 2024 года подлинность полотна была подтверждена, как работа Караваджо. Музей Прадо объявил, что картина, купленная анонимным покупателем у семьи, владевшей ею на протяжении нескольких поколений, будет выставлена в экспозиции до середины октября.
Сам Караваджо был вынужден бежать из Рима после того, как в 1606 году во время спора смертельно ранил человека по имени Рануччо Томассони. Чтобы избежать смертной казни за это преступление, живописец покинул город и направился в Неаполь. После серии успешных заказов он в 1607 году отправился на Мальту и стал кавалером ордена Святого Иоанна.
«Проведя немногим более года на Мальте, Караваджо внезапно уехал, возможно, после того, как выяснилось его криминальное прошлое. Затем он отправился на Сицилию и обратно в Неаполь, надеясь получить здесь известие о возможном помиловании. Картина Ecce Homo была написана в те тревожные годы и отражает напряжение беглеца, отчаянно работающего и умоляющего позволить ему вернуться домой, в Рим», — сказано в сообщении мадридского музея.
Выяснилось, что работа изначально принадлежала испанским наместникам в Неаполе, от которых она перешла в коллекцию короля Филиппа IV. В 1823 году новыми владельцами стала семья Перес де Кастро, у потомков которого ее и купил нынешний частный владелец. По сообщениям испанских медиа, им стал гражданин Великобритании, проживающий в Испании и заплативший за картину Караваджо €36 млн (3,4 млрд руб. по курсу на 29 мая 2024 г.).