Мадридский музей Прадо показал публике найденный шедевр кисти Караваджо

Три года назад холст оказался опасно близок к тому, чтобы уйти с молотка на несущественную для подобного шедевра сумму в €1500, приводит данные издание The Guardian. Он был заявлен в каталоге аукционного дома Ansorena как работа испанского художника 17-го века Хосе де Рибера (сына сапожника и известного последователя Караваджо). Попавшись на глаза профессору Болонской академии изящных искусств Массимо Пулини, картина повергла его в шок осознанием того, что он видит неизвестный шедевр великого мастера, а вовсе не полотно его скромного последователя. Авторитетный искусствовед срочно обратился к властям Испании, чтобы не допустить продажу картины за границу. Затем последовали экспертиза и реставрация холста размером 111 на 86 см.