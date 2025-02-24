Мадридские пожарные спасли козленка с фасада пятого этажа: видео

Как и во многих странах мира, пожарная служба Испании не только занимается тушением пожаров, но выполняет еще и разные задачи, связанные с чрезвычайными происшествиями — например, занимается спасением животных.
Недавно пожарные поделились одним из самых необычных случаев в своей практике: им пришлось спасать козленка, застрявшего на фасаде дома в спальном районе Мадрида на высоте пятого этажа.
Историей поделилась газета New York Post. Животное на подоконнике заметили жильцы дома и вызвали спецслужбы. Сколько времени козленок провел на фасаде дома, неизвестно. Весь процесс спасения пожарные засняли на видео.
Пожарные забрались на балкон рядом с животным и прежде всего передали застрявшей воду и свежую морковь, чтобы она успокоилась и подкрепилась. Козленок согласился принять лакомство, после чего его выманили на балкон с помощью специального настила.
К этому моменту под балконом уже собралась небольшая толпа наблюдателей, поддерживавших спасателей одобрительными выкриками. Чтобы не встревожить напуганного детеныша еще сильнее, пожарные отошли подальше, и он само смог спуститься на балкон.
Спасатели передали козленка ветеринарам — теперь врачи проверяют здоровье малыша, а затем будут искать для него новый дом. Где животное жило раньше и каким образом попало на фасад здания, до сих пор остается загадкой.
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