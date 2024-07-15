В Мадриде борятся с жарой при помощи культуры

Марта Ривера де ла Крус, советник Мадрида по культуре, туризму и спорту, объясняет, что так город старается проявить заботу не только о местных жителях, но и о туристах. В последнее время в июле и августе их стало гораздо больше, и нельзя, чтобы все эти люди гуляли по улицам в такую жару — это вредно для здоровья.