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В Мадриде борятся с жарой при помощи культуры

Утомленных летним зноем туристов заманивают в музеи и библиотеки с кондиционерами.

Источник: The Guardian

Европа продолжает изнывать от рекордной жары. В Испании туристам тоже приходится несладко, и кажется, что ходить в музеи и библиотеки сил точно нет. Однако мэрия Мадрида с этим утверждением не согласна, и наоборот, активно зовет горожан и туристов знакомиться с искусством.

К примеру, как рассказывает The Guardian, в Зале муз музея Прадо при полном аншлаге прошел концерт фламенко. Секрет популярности мероприятия кроется не только в мастерстве танцовщицы и гитариста, но и в том, что в зале на полную мощность был включен кондиционер.

Это выступление — часть большой городской программы под названием «Найдите убежище в культуре» (Refúgiate en la cultura).

В рамках проекта весь июль и август в испанской столице будут проводить бесплатные мероприятия в общественных пространствах с кондиционерами. Программа пользуется большим спросом, ведь температура на испанских улицах регулярно достигает 41° Цельсия.

События проходят в Прадо, Центре искусств королевы Софии, Музее Тиссена-Борнемисы и Галерее королевских коллекций. Кроме этого, в программу входят стендап-монологи в библиотеках и дневные сеансы в кинотеатрах по скидке.

Марта Ривера де ла Крус, советник Мадрида по культуре, туризму и спорту, объясняет, что так город старается проявить заботу не только о местных жителях, но и о туристах. В последнее время в июле и августе их стало гораздо больше, и нельзя, чтобы все эти люди гуляли по улицам в такую жару — это вредно для здоровья.

Благодаря этой программе у туристов появляется двойная мотивация заглянуть в учреждения, являющиеся настоящей гордостью города: библиотеки, музеи, культурные центры и кинотеатры.

Местные жители привыкли к жаре и знают, как с ней справляться, уверена Марта. В конце концов, они могут провести сиесту (перерыв в середине рабочего дня, в самые жаркие часы) у себя дома.

Приезжие же могут не задуматься о том, насколько губительной бывает жара, и оказаться под палящим солнцем в незнакомом месте, потому что решили сэкономить или хотят успеть осмотреть побольше достопримечательностей.

В самые жаркие часы дня мы советуем туристам заглянуть в Прадо.

Марта Ривера де ла Крус
советник Мадрида по культуре, туризму и спорту

В Мадриде всегда было жарко в середине лета, но в последние годы в испанской столице, как и повсюду в Европе, жара усилилась.

«Наша программа — отличный пример того, как городские власти должны работать на благо людей и помогать им справляться с проблемами, которые возникли не по их вине», — объясняет Марта.

А еще, добавляет она, это очень экологичный проект, ведь во всех этих зданиях кондиционеры и так работают, поэтому не требуется дополнительная электроэнергия.

Городская администрация намерена сделать проект ежегодным и расширить программу, добавив в нее более смелые коллаборации разных видов искусства.

«В то время, как на улице знойное лето, в наших музея наступает самая настоящая весна», — заключает Марта.

Еще одна удивительная история о музеях — Музей искусств в Тасмании сначала повесил картины Пикассо в женском туалете, а потом заявил, что это были копии. Зачем кураторы так поступили, рассказываем в отдельном материале.

Георгий Мазуркевич