Macan, Anna Asti и Miyagi & Эндшпиль вошли в топ артистов по версии «VK музыка»

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Macan, Anna Asti и Miyagi & Эндшпиль победили в номинациях «Артист года», «Артистка года» и «Группа года» по версии музыкального сервиса «VK Музыка» по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба VK.
«Третий год подряд артистом года становится MACAN, набравший более 950 млн стримов. Также он забирает награду “Альбом года” за релиз I AM, который в “VK музыке” послушали более 280 млн раз. Треть треков из альбома, вышедшего этим летом, до сих пор остается в чарте сервиса», — рассказали в пресс-службе.
Также на протяжении пяти лет подряд Miyagi и Эндшпиль удерживают лидирующие позиции в рейтинге самых популярных исполнителей в «VK музыка», его композиции прослушали более 700 млн раз. В номинации «Артист с самой большой аудиторией» победил Баста. Также Anna Asti вновь завоевала звание «Артистка года». Ее композиции прослушали более 300 млн раз.
Песня «Дорога дальняя» от Jakone заняла первое место в категории «Трек года». Композиция «Матушка» Татьяны Куртуковой стала «Прорывом года». Исполнители Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets и Wipo получили награду «Тренд года» за хит «Гламур».
Aarne и Bushido Zho получили награду «Все треки в чарте» за свой альбом We live only once. Альбом God Ssystem от Kai Angel стал самым ожидаемым альбомом года и получил награду «Пресейв года». Самый популярный трек в рамках проекта «Трамплин» — «Больше чем всё» от Басты и Вассы Железновой. За этот трек дуэт получил награду «Трамплин года».
Также «VK музыка» в этом году впервые наградила музыкальные лейблы. В номинации «Лейбл года» победил Golden Sound, креативной командой года стала Rndm Crew. Аудиосериалом года назван «Железное пламя» Ребекки Яррос. Вторая часть саги о драконах оказалась самой прослушиваемой аудиокнигой 2024 года. В номинации «Подкаст года» победили «Дневники Лоры Палны», в номинации «Подкаст-интервью года» — «Подкаст № 1». Кроме того, редакция «VK музыки» выбрала альбом года — «Свиная попутка» группы «Второй Ка», а также составила итоговый плейлист года с топ-30 треков.