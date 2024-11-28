Macan, Anna Asti и Miyagi & Эндшпиль вошли в топ артистов по версии «VK музыка»

Также «VK музыка» в этом году впервые наградила музыкальные лейблы. В номинации «Лейбл года» победил Golden Sound, креативной командой года стала Rndm Crew. Аудиосериалом года назван «Железное пламя» Ребекки Яррос. Вторая часть саги о драконах оказалась самой прослушиваемой аудиокнигой 2024 года. В номинации «Подкаст года» победили «Дневники Лоры Палны», в номинации «Подкаст-интервью года» — «Подкаст № 1». Кроме того, редакция «VK музыки» выбрала альбом года — «Свиная попутка» группы «Второй Ка», а также составила итоговый плейлист года с топ-30 треков.