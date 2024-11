Macan, Anna Asti и Miyagi & Эндшпиль вошли в топ артистов по версии «VK музыка»

Aarne и Bushido Zho получили награду «Все треки в чарте» за свой альбом We live only once. Альбом God Ssystem от Kai Angel стал самым ожидаемым альбомом года и получил награду «Пресейв года». Самый популярный трек в рамках проекта «Трамплин» — «Больше чем всё» от Басты и Вассы Железновой. За этот трек дуэт получил награду «Трамплин года».