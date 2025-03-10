Лжец и агрессор: мужчины, которым не стоит давать второй шанс

Такие манипуляторы чувствуют, когда жертву нужно держать под контролем, а когда можно немного ослабить «хватку» и проявить романтические чувства. Из-за этого девушки и считают, что если первый раз с агрессором не получилось прожить долго и счастливо, то второй раз точно будет удачным.