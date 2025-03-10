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Лжец и агрессор: мужчины, которым не стоит давать второй шанс

В большинстве случаев надежда на то, что в этот раз все точно будет хорошо, не оправдывается.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Желание вернуться к бывшему молодому человеку или мужу зачастую обусловлено надеждой на то, что в этот раз точно все закончится крепким союзом. Однако в большинстве случаев этого не происходит, а вместо этого случается расставание, причем более болезненное, чем было в первый раз.

Однако это касается отношений с мужчинами определенного типа личности. Кандидат психологических наук Елена Ярикова рассказала изданию Psychologies, каким партнерам не стоит давать второй шанс.

Мужчина-агрессор

К этой категории относятся мужчины, которые дают своей даме почувствовать весь спектр негативных эмоций — от страха до тревоги. Жертва вынуждена контролировать все свои слова и действия.

Обычно агрессии подавляют, обесценивают и искажают действительность жертвы, критикуют ее. Цель одна — заставить партнера действовать против своей воли.

Такие манипуляторы чувствуют, когда жертву нужно держать под контролем, а когда можно немного ослабить «хватку» и проявить романтические чувства. Из-за этого девушки и считают, что если первый раз с агрессором не получилось прожить долго и счастливо, то второй раз точно будет удачным.

Мужчина-контроллер

Такие мужчины привыкли контролировать свою жертву. Они читают переписки, с ними нужно согласовывать встречи с подругами, они постоянно ревнуют и все это скрывают под маской повышенной тревожности за своего любимого человека.

Чаще всего женщина, вступившая в отношения с таким мужчиной, перестает появляться в социуме, она изолируется от общества и замыкается только на партнере.

Таким мужчинам не стоит давать шанс, так как они не поменяются.

Мужчина-противоположность

В отношениях важно совпадение интересов двух людей. Чем больше между ними общего, тем крепче связь и тем дольше им будет интереснее друг с другом.

Если же общих интересов мало, точек соприкосновения тоже будет недостаточно. Это, скорее всего, и привело к разрыву отношений в первый раз, поэтому второй шанс тут точно не нужен.

Мужчина-лжец

Ключевым фактором крепких и здоровых отношений является доверие. Если в паре человек хотя бы раз проявляет нечестность, это всегда настораживает. А если это происходит на постоянной основе, связь между двумя людьми рушится.

Если же человек неоднократно ловил партнера на лжи, и ситуация не меняется, о втором шансе даже думать не стоит.

Еще один красный флаг — невыполнение обещаний. Они могут звучать очень красиво, но горечь от нереализованных ожиданий убивает желание сохранять отношения.

Ранее психолог рассказала, что такое скруджинг и как распознать его в отношениях.