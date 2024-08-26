Людям важно просить о помощи у окружающих

Более 3,5 миллионов лет назад люди начали общаться и сотрудничать друг с другом. Когда австралопитеки отделились от других приматов и вышли из тропических лесов, они наткнулись на группы хищников. Из-за этого им пришлось объединиться, чтобы выжить.
Австралопитеки научились работать с небиологическими родственниками. Эти социальные связи позволили разработать стратегию, оружие и сформировать большую толпу, способную преследовать действительно сильных хищников.
Когда австралопитеки эволюционировали до двуногих, матери стали помогать друг другу при родах и после. Они вместе воспитывали детей, кормили их и ухаживали.
Психологи утверждают, что современная социальная изоляция болезненны для человека из-за эволюции. «Боль от социальной изоляции — это сигнал для нас исправить то, что вызывает социальную изоляцию», — сказал Гаурав Сури, психолог-экспериментатор и специалист по вычислительной нейробиологии из Государственного университета Сан-Франциско.
Разбираемся, почему помогать и получать помощь полезно и приятно.
Почему полезно помогать и получать отдачу
Один из важнейших показателей хорошего психического здоровья — знание того, что у нас есть сеть социальной защиты, на которую мы можем положиться. Дело в том, что, позволяя кому-то вмешаться в наши дела, мы как бы снимаем с себя часть когнитивных усилий.
Даже если со стороны поступает только поддержка, а не способы решения проблем, она все равно приносит нам пользу и улучшает психическое здоровье.
Также есть положительный эффект и для общего здоровья. Известно, что моральная боль передается по тем же мозговым путям, что и физическая. И некоторые исследования показали, что люди, которые переживали сложный период в жизни, испытывали меньше дискомфорта, как партнер держал их за руку.
Человек всегда рад помогать
Иногда люди не могут попросить помощи, так как боятся, что это каким-то образом может испортить отношения — как дружеские, так и романтические. Также играет роль стеснение и дискомфорт, так как многие считают, что могут справиться со всем сами.
Ранние исследования показали, что человеку легче заплатить за помощь, поэтому, например, нанять няню на один день проще, чем попросить друга пару часов посидеть с ребенком.
Но на самом деле мы всегда рады помогать другим. Научная работа специалистов поведенческих наук из Школы бизнеса Бута Чикагского университета (США) показала, что человек всегда рад прийти на помощь к другому.
Через простые добрые дела человек передает доброту и даже начинает ощущать себя увереннее. И если вы не хотите, чтобы кто-либо вас физически или морально поддерживал, вы не даете шанса другим и самому себе почувствовать удовлетворенность.
Однако так бывает, что близкие и друзья не готовы нам помочь и поддержать нас в начинаниях. Эксперты рассказали, как научиться рассчитывать только на себя.