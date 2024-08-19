«Люди заболевают». Европу поразила неожиданная проблема

Инцидент привлек внимание к этой проблеме, которая в ЕС вышла уже на политический уровень. Многие города, такие как Гент, имеют средневековые канализации и многовековую инфраструктуру, которую долго не модернизировали. Она не справляется с огромным ростом отходов домохозяйств и предприятий, резюмируется в материале.