Люди X против бумеров. Эксперты оценили работоспособность разных поколений

Ядро активного работоспособного населения страны составляют миллениалы и зумеры, сообщила aif.ru директор по маркетингу платформы занятости Ventra Go! Анна Ларионова. Представители этих поколений довольно капризны, так что работодателям придется это учитывать.
В рамках федерального исследования цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! выяснила, как общаются с руководством и коллегами представители разных поколений россиян. Речь идет о так называемых зумерах (18−25 лет), миллениалах (26−40 лет), поколении Х (41−55 лет) и бумерах (55 лет и больше).
Выяснилось, что почти половина зумеров (48%) не любят общаться с коллегами, но вынуждены это делать по рабочим вопросам, а чуть более 30% миллениалов готовы разговаривать, но только по делу. Поколению Х, напротив, нравится просто беседовать с коллегами (49%).
Самыми «верными» в работе оказались бумеры (52%) и поколение Х (49%) — они готовы оставаться на одном месте по 4−5 лет. Так что «старый конь» не только борозды не испортит, но может еще и карьеру построить. При этом главная причина, по которой они могут резко поменять работу — деньги, то есть предложение с более высокой оплатой. А вот вспыльчивые миллениалы готовы уволиться одним днем, едва только столкнутся с несправедливым отношением руководителя в свой адрес (24%) или разочаруются в компании-работодателе (30%). Но наименее «усидчивыми» оказались зумеры — 45% из них готовы менять место работы чуть ли не ежегодно.
«Комфортная и доверительная среда важна практически для всех поколений, но особенно — для миллениалов и зумеров, которые с каждым годом все больше формируют ядро активного работоспособного населения страны», — поясняет Ларионова. Так что потенциальным работодателям, вероятно, так или иначе придется принимать во внимание возрастные «капризы» будущих подчиненных.