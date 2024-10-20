Люди X против бумеров. Эксперты оценили работоспособность разных поколений

Самыми «верными» в работе оказались бумеры (52%) и поколение Х (49%) — они готовы оставаться на одном месте по 4−5 лет. Так что «старый конь» не только борозды не испортит, но может еще и карьеру построить. При этом главная причина, по которой они могут резко поменять работу — деньги, то есть предложение с более высокой оплатой. А вот вспыльчивые миллениалы готовы уволиться одним днем, едва только столкнутся с несправедливым отношением руководителя в свой адрес (24%) или разочаруются в компании-работодателе (30%). Но наименее «усидчивыми» оказались зумеры — 45% из них готовы менять место работы чуть ли не ежегодно.