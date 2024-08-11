Люди связывают добрые дела с верой в бога

Чаще всего люди выбирали вариант «учитель», так как религиозность не влияет на профессию. Однако в соответствии с устоявшимися в голове стереотипами многие участники говорили, что описанный человек верит в бога. В США этот ответ звучал в 20 раз чаще других, а в Новой Зеландии — в 12 раз чаще.