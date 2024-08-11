Люди связывают добрые дела с верой в бога

Существует стереотип, согласно которому атеисты более склонны совершать аморальные поступки, чем верующие. Ученые из Калифорнийского университета (США) обратили внимание на то, что в сознании людей есть связь между добрыми делами и верой в бога. Причем уверенность в этом оказалась сильнее, чем убеждение в том, что неверящие в Бога ведут безнравственный образ жизни. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Ученые провели два эксперимента в США и Новой Зеландии. По данным опроса Gallup, себя считают верующими 47% американцев и 49% новозеландцев.
В рамках исследования людям читали описание человека, например «в детстве помогал бездомным животным, а став взрослым, раздавал еду и одежду бездомным людям». Далее первой половине участников задавали вопрос: «Что более вероятно: этот мужчина — учитель, или этот мужчина — учитель и верит в бога?» Вторая половина респондентов отвечала на другой вопрос: «Что более вероятно: этот мужчина — учитель, или этот мужчина — учитель и не верит в бога?».
Чаще всего люди выбирали вариант «учитель», так как религиозность не влияет на профессию. Однако в соответствии с устоявшимися в голове стереотипами многие участники говорили, что описанный человек верит в бога. В США этот ответ звучал в 20 раз чаще других, а в Новой Зеландии — в 12 раз чаще.
Ученые отметили, что положительное социальное поведение в сознании людей сильнее связано с религией, чем нарушение общественных норм с атеизмом. Так, серийного убийцу называли не верующим, но доля выбравших этот вариант ответа была меньше, чем доля тех, кто посчитал религиозным персонажа-благотворителя.
По словам специалистов, результаты исследования связаны с историей развития религий. Так, они поощряют добрые поступки и порицают аморальное поведение.
Ранее ученые выяснили, что нетерпимые к другим религиям верующие чаще отвергают науку.
Анна Морозова