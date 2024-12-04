Люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров

Люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от своих партнеров. К таким выводам пришли ученые из Ланкастерского университета (Великобритания), проанализировавшие данные многолетнего исследования. Об этом пишет The Guardian.
Профессор Ян Ху и доктор Рори Коултер посредством полученных в период с 2011 по 2023 год данных установили корреляцию между образом жизни и психическим благополучием. Они доказали, что пожилые люди в отношениях, живущие порознь, более довольны своей жизнью, нежели пары аналогичного возраста, которые живут вместе.
Эксперты считают, что этому способствует отсутствие бытовых ссор, ежедневного «интенсивного взаимодействия» и «юридических обязательств и институциональных ограничений». Иными словами, партнеры, живущие отдельно, не надоедают друг-другу и чувствуют свободу выбора.
Согласно полученным данным, ученые также смогли установить, что люди старше 60 лет гораздо чаще предпочитают проживание «под разными крышами». Обычно такие отношения более крепкие и продолжительные.
Если вы посмотрите на молодых людей, они часто [живут порознь, но остаются вместе], потому что не могут позволить себе жилье, но для пожилых людей картина совсем иная — это долгосрочное соглашение, а не временное.
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