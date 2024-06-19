Люди стали чаще диагностировать себе психические расстройства

С одной стороны, это положительно влияет на общество, так как все больше людей не боятся обратиться за квалифицированной помощью. Однако, с другой стороны, критики обеспокоены тем, что обычное несчастье многие стали принимать за серьезное заболевание. Люди начинают ставить себе неточные диагнозы, когда испытывают относительно легкие или временные трудности.