Люди стали чаще диагностировать себе психические расстройства

Психические заболевания, такие как депрессия и тревожные расстройства, становятся все более распространенными среди молодежи. Растет и спрос на лечение и психиатрические препараты, назначаемые специалистами.
На психические заболевания общественность обращает все больше внимания. О проблемах ментального здоровья люди пишут в социальных сетях, повышая осведомленность о них.
С одной стороны, это положительно влияет на общество, так как все больше людей не боятся обратиться за квалифицированной помощью. Однако, с другой стороны, критики обеспокоены тем, что обычное несчастье многие стали принимать за серьезное заболевание. Люди начинают ставить себе неточные диагнозы, когда испытывают относительно легкие или временные трудности.
Почему люди самостоятельно ставят себе психические заболевания
Ученые из Австралии провели исследование и выяснили, что люди, информированные о психических заболеваниях, больше других склонны к самодиагностике.
Специалисты определили самодиагностику как убеждение человека в том, что у него есть заболевание, независимо от того, получил он официальный диагноз или нет. «Мы оценивали людей как имеющих “широкое представление о психических заболеваниях”, если они оценивали широкий спектр переживаний и поведения как расстройства, включая относительно легкие состояния», — прокомментировали ученые.
Оказалось, что важным фактором самодиагностики является переживание относительно сильного дистресса — осложненная форма стресса, которая характеризуется длительным течением и ассоциируется с чувством «стрессового состояния». Продолжительный и неконтролируемый стресс заставляет людей испытывать чувство тревоги и беспокойства, подавленности и беспомощности.
Вторым по важности фактором после дистресса было наличие широкого представления о психическом заболевании. Когда уровень дистресса у участников исследования был одинаковым, люди с широкими представлениями значительно чаще сообщали о диагнозе.
Также если люди ставили самим себе диагноз, они имели более широкие представления о болезни, чем те, кому диагноз поставили специалисты.
Люди, у которых более низкий порог определения дистресса как расстройства, с большей вероятностью идентифицируют себя как страдающих психическим заболеванием.
Опасна ли самодиагностика
Неправильная самодиагностика может иметь неблагоприятные последствия.
Во-первых, диагностические ярлыки могут стать определяющими личность, самоограничивающими, так как люди начинают верить, что их проблемы являются непреходящими, трудноконтролируемыми аспектами того, кем они являются.
Во-вторых, человек с неправильным диагнозом обращается за помощью, которая оказывается неуместной и неэффективной. Более того, одно из последних исследований австралийских ученых показало, что у людей с относительно легким дистрессом прессотерапия ухудшала состояние чаще, чем улучшала.
По словам ученых, крайне важно повысить осведомленность общественности о психических заболеваниях, однако это надо сделать так, чтобы случаи самодиагностики не участились.
Ранее ученые выяснили, что психологическая травма может передаваться из поколения в поколение.
Анна Морозова