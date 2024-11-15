Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Люди спутали стихотворения ИИ со стихами классиков

Также поэзия нейросетей была оценена гораздо выше.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Сейчас искусственный интеллект умеет не только создавать изображения и видео, но и врать и даже манипулировать собеседником. Последнее исследование ученых показало, что ИИ также научился писать стихи не хуже, чем человек. Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследование состояло из двух этапов. На первом 1634 взрослых распределили по 10 английским и американским поэтам — как классическим, так и современным: Джеффри Чосер, Уильям Шекспир, Сэмюэл Батлер, Джордж Гордон Байрон, Уолт Уитмен, Эмили Дикинсон, Томас Стернз Элиот, Аллен Гинзберг, Сильвия Плат и Доротея Ласки.

Участникам показали десять стихотворений, половина из которых было сгенерировано ИИ. Респонденты отвечали, какие из стихов принадлежали людям, а какие — нейросетям. Свою уверенность они оценивали по шкале от 0 до 100 и по желанию аргументировали ответы.

На втором этапе 696 участникам показывали одни и те же пять ИИ-стихотворений и пять работ настоящих поэтов. Испытуемых разделили на три группы. Первой сказали, что все стихи написаны ИИ, вторую уведомили, что они созданы человеком, а третьей не говорили ничего.

Участники исследования должны были поставить каждому стихотворению оценку по семибалльной шкале от «крайне плохо» до «чрезвычайно хорошо» по следующим критериям:

  • формальные качества (ритм, рифма),
  • эмоциональная составляющая (передает ли стихотворение какую-то эмоцию, трогает ли),
  • креативность (оригинальность, остроумие),
  • эстетические особенности (красота, лиризм),
  • глубина (степень, в которой стихотворение раскрывает некую тему).

Оказалось, что участники были склонны приписывать стихотворения, созданные нейросетью, человеку, и наоборот. При этом более высокие оценки по форме, содержанию и другим критериям получали в основном ИИ-произведения.

По словам ученых, такие ошибки были допущены в связи с тем, что ожидания участников эксперимента от языковых моделей не соответствуют действительности. По словам респондентов, сложные стихи реальных людей они воспринимали за бессвязность нейросетей, а простоту и ясность контента ИИ — за отличительную особенность текстов, которые не могли быть воссозданы компьютером.

Однако до человека искусственному интеллекту еще далеко. Так, эксперимент показал, что дети лучше нейросетей справляются с решением нестандартных задач.