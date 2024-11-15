Люди спутали стихотворения ИИ со стихами классиков

По словам ученых, такие ошибки были допущены в связи с тем, что ожидания участников эксперимента от языковых моделей не соответствуют действительности. По словам респондентов, сложные стихи реальных людей они воспринимали за бессвязность нейросетей, а простоту и ясность контента ИИ — за отличительную особенность текстов, которые не могли быть воссозданы компьютером.