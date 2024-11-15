Люди спутали стихотворения ИИ со стихами классиков

Сейчас искусственный интеллект умеет не только создавать изображения и видео, но и врать и даже манипулировать собеседником. Последнее исследование ученых показало, что ИИ также научился писать стихи не хуже, чем человек. Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.
Исследование состояло из двух этапов. На первом 1634 взрослых распределили по 10 английским и американским поэтам — как классическим, так и современным: Джеффри Чосер, Уильям Шекспир, Сэмюэл Батлер, Джордж Гордон Байрон, Уолт Уитмен, Эмили Дикинсон, Томас Стернз Элиот, Аллен Гинзберг, Сильвия Плат и Доротея Ласки.
Участникам показали десять стихотворений, половина из которых было сгенерировано ИИ. Респонденты отвечали, какие из стихов принадлежали людям, а какие — нейросетям. Свою уверенность они оценивали по шкале от 0 до 100 и по желанию аргументировали ответы.
На втором этапе 696 участникам показывали одни и те же пять ИИ-стихотворений и пять работ настоящих поэтов. Испытуемых разделили на три группы. Первой сказали, что все стихи написаны ИИ, вторую уведомили, что они созданы человеком, а третьей не говорили ничего.
Участники исследования должны были поставить каждому стихотворению оценку по семибалльной шкале от «крайне плохо» до «чрезвычайно хорошо» по следующим критериям:
- формальные качества (ритм, рифма),
- эмоциональная составляющая (передает ли стихотворение какую-то эмоцию, трогает ли),
- креативность (оригинальность, остроумие),
- эстетические особенности (красота, лиризм),
- глубина (степень, в которой стихотворение раскрывает некую тему).
Оказалось, что участники были склонны приписывать стихотворения, созданные нейросетью, человеку, и наоборот. При этом более высокие оценки по форме, содержанию и другим критериям получали в основном ИИ-произведения.
По словам ученых, такие ошибки были допущены в связи с тем, что ожидания участников эксперимента от языковых моделей не соответствуют действительности. По словам респондентов, сложные стихи реальных людей они воспринимали за бессвязность нейросетей, а простоту и ясность контента ИИ — за отличительную особенность текстов, которые не могли быть воссозданы компьютером.
Однако до человека искусственному интеллекту еще далеко. Так, эксперимент показал, что дети лучше нейросетей справляются с решением нестандартных задач.