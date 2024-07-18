Люди с определенной группой крови чаще других набирают вес

Группа крови влияет на риски ожирения и развитие болезней печени. Это выяснили исследователи Кембриджского университета. Их работа была опубликована в журнале Cell. Речь идет о крайне редкой группе крови — Vel-негативной. Выводы ученых прокомментировала биолог Анна Баранова.
«Есть такая редкая группа крови — Vel-негативная. Иногда для краткости ее называют группа Vel. Ничего хорошего в ней, конечно, нет», — написала эксперт в своем Telegram-канале.
Так, если обладателю такой группы вдруг понадобится перелить кровь, то обычный донор, определенный по группам AB, на первый раз подойдет. На второй «Vel-невезунчику» прилетит гемолитическая реакция, опасная для жизни.
У группы Vel нашли и другую особенность. Ее обладатели склонны накапливать жир, и не только на бедрах и животе, но еще и в печени. Кроме того, у них страдает липидная формула крови.
«Причина — в 17-нуклеотидной делеции (хромосомные перестройки — прим. ред.) в гене SMIM1», — объяснила биолог.
Как показало исследование, у женщин с мутацией обеих копий гена SMIM1 вес был в среднем больше на 4,6 килограмма, а мужчины с этим вариантом прибавили 2,4 килограмма. Метаболическая картина при этом выглядела как при метаболическом синдроме, только не приобретенном с годами, а врожденном.
«Если обе копии “не работают”, значит, продукта этого гена на поверхности клеток просто нет. Генотип SMIM минус/минус представлял собой для здоровья полный “минус”», — резюмирует эксперт.
Она подчеркнула, что группа крови Vel редка. Так, среди 488 376 участников британского Биобанка генотип SMIM1-/- выявили всего у 104 человек, 90 из которых не были родственниками. Это значит, что гетерозиготных носителей (у которых поломана только одна копия гена SMIM1) среди британцев примерно 1,5 процента. Среди шведов чуть больше, а в Азии такая мутация почти не встречается. Однако если сложить в столбик все народы и частоты аллелей (разные формы одного гена), получится, что во всем мире проживает не меньше 200 тысяч «Vel-невезунчиков».
Вместе с тем, по словам Анны Барановой, есть и хорошие новости. Так, у всех этих Vel-негативных людей с метаболическим синдромом наблюдался врожденный недостаток функции щитовидной железы. Это значит, что, возможно, прием гормонов щитовидной железы им поможет.
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Айгуль Сабитова