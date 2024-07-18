Люди с определенной группой крови чаще других набирают вес

Она подчеркнула, что группа крови Vel редка. Так, среди 488 376 участников британского Биобанка генотип SMIM1-/- выявили всего у 104 человек, 90 из которых не были родственниками. Это значит, что гетерозиготных носителей (у которых поломана только одна копия гена SMIM1) среди британцев примерно 1,5 процента. Среди шведов чуть больше, а в Азии такая мутация почти не встречается. Однако если сложить в столбик все народы и частоты аллелей (разные формы одного гена), получится, что во всем мире проживает не меньше 200 тысяч «Vel-невезунчиков».