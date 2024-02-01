Люди с целью в жизни более успешны на сайтах знакомств. Как это работает

Пользователи онлайн-сервисов для знакомств могут добиться большего успеха в поиске романтического партнера, если укажут в профиле свои жизненные цели. В этом убедились исследователи Университета Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis — WashU, США) и поделились своими выводами на страницах научного журнала о психологии International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP).
Ученые нашли связь между целеустремленностью человека и его привлекательностью в глазах потенциальных партнеров для близких отношений. Профили с указанными жизненными целями получили более высокий рейтинг привлекательности по различным шкалам, использованным в исследовании.
«Люди с более масштабными целями считаются более романтически привлекательными», — отметила соавтор статьи, доцент кафедры психологии Изабелла Д'Оттон в официальном университетском релизе, опубликованном на портале Eurekalert.
В рамках эксперимента ученые создали девять профилей на сайтах для знакомств. Четыре из них заполнили в соответствии с различными жизненными целями: выдуманные личности заявляли о желании помогать другим людям, найти партнера и создать семью, обеспечить материальный достаток и заниматься творчеством. В еще пяти профилях обошлись без указания целей, ограничившись минимумом информации.
Оказалось, что наличие устремлений делало людей привлекательнее в глазах тех, кто разделяет те же ценности. Например, творческих людей притягивают люди с похожими планами. Однако профили с финансовой ориентацией не имели такого высокого рейтинга по сравнению с другими категориями целей.
«В целом, если посмотреть на все профили, людей не так уж сильно привлекают финансово ориентированные партнеры», — подчеркнула Изабелла Д'Оттон.
По словам исследователей, этот эксперимент также может быть полезен при разработке приложений для знакомств. Вероятность построить отношения с единомышленником гораздо выше, сказали ученые, чем попытки приноровиться к не разделяющему твои ценности партнеру.
Общие жизненные ценности поставили во главу угла и власти Токио при разработке собственного сервиса для знакомств на основе искусственного интеллекта. Используются довольно строгие критерии подбора пары. Система запрашивает у пользователей их личные данные на основе конфиденциальности — вплоть до семейного положения (претенденты, находящиеся в законном браке, не рассматриваются), справки о доходах и прочей важной для построения семьи информации. После одобрения системой пользователи должны будут перечислить свои ценности и то, что они ищут в партнере. Затем ИИ подберет исходя из этого кандидатов с похожими ценностями для создания пары.