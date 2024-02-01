Люди с целью в жизни более успешны на сайтах знакомств. Как это работает

Общие жизненные ценности поставили во главу угла и власти Токио при разработке собственного сервиса для знакомств на основе искусственного интеллекта. Используются довольно строгие критерии подбора пары. Система запрашивает у пользователей их личные данные на основе конфиденциальности — вплоть до семейного положения (претенденты, находящиеся в законном браке, не рассматриваются), справки о доходах и прочей важной для построения семьи информации. После одобрения системой пользователи должны будут перечислить свои ценности и то, что они ищут в партнере. Затем ИИ подберет исходя из этого кандидатов с похожими ценностями для создания пары.