Люди разных культур чувствуют запахи по-разному

Психологи, антропологи и этнографы из разных стран провели исследование, чтобы выявить различия в реакциях на запахи у представителей различных культур. В выборку вошли охотники-собиратели хадза (коренной народ с севера Танзании), представители племени цимане из боливийской Амазонии, а также племени яли с острова Новая Гвинея. Научная работа опубликована в журнале Biological Letters.
В исследовании участвовали 582 человека. Всем им предложили 15 образцов запахов, среди которых были знакомые, такие как ароматы банана, кофе и корицы. Также были менее привычные, например, кожи и скипидара.
Оказалось, что участники оценивали аромат как приятный в том случае, если узнавали его. В целом образцы запахов наименее понравились охотникам-собирателям хадза. За ними по количеству отрицательных оценок шли малайзийцы, представители племен цимане и яли, а замыкающими стали жители Польши.
Интересным оказалось и то, что знакомость запахов влияла в большей мере на оценки самых приятно пахнущих образцов, в которым относились персик клубника и кофе, чем наименее приятных — травы, масла, бутилового спирта.
Результаты показывают, что люди, как правило, позитивно реагируют на запахи, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Это говорит о важной роли культуры в восприятии ароматов.
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Анна Морозова