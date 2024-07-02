Люди разных культур чувствуют запахи по-разному

Психологи, антропологи и этнографы из разных стран провели исследование, чтобы выявить различия в реакциях на запахи у представителей различных культур. В выборку вошли охотники-собиратели хадза (коренной народ с севера Танзании), представители племени цимане из боливийской Амазонии, а также племени яли с острова Новая Гвинея. Научная работа опубликована в журнале Biological Letters.