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Люди, пропускающие завтрак, менее счастливы в жизни

Завтрак может влиять на чувство удовлетворенности жизнью у детей. Это показало новое исследование.

Исследование провели ученые из Университета Англии Раскин. Она охватила почти 150 тысяч детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет из 42 стран.

Экперты решили выяснить, как утренняя трапеза молодых людей влияет на их эмоциональное состояние. Число завтраков и уровень удовлетворенности жизнью участники оценивали сами.

Так, их попросили ответить, как часто они обычно завтракают (отдельно для будней и выходных). Удовлетворенность жизнью оценивалась с помощью субъективной шкалы в виде лестницы. Она визуально охватила диапазон от 0 до 10. Собрав ответы участников, ученые провели статистический анализ.

Исследование показало четкую связь между регулярными утренними приемами пищи и уровнем удовлетворенности жизнью у детей. Так, лучше всего себя чувствовали те, кто завтракал ежедневно. У тех, кто пропускал завтрак, уровень счастья был существенно ниже.

По словам ведущего автора исследования Ли Смита, есть несколько возможных объяснений этого. Завтрак дает ребенку энергию и питательные вещества, способствующие когнитивному развитию.

Отсутствие завтрака может привести к дефициту витаминов и минералов, плохо повлиять на память и внимание, а также ухудшить настроение.

По словам Смита, ранее проведенные исследования показали, что у подростков, которые пропускают завтрак, чаще наблюдаются плохое настроение, повышенная тревожность, стресс и депрессия.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты лучше всего есть утром.

Айгуль Сабитова