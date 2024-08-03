Люди, пропускающие завтрак, менее счастливы в жизни

Исследование показало четкую связь между регулярными утренними приемами пищи и уровнем удовлетворенности жизнью у детей. Так, лучше всего себя чувствовали те, кто завтракал ежедневно. У тех, кто пропускал завтрак, уровень счастья был существенно ниже.