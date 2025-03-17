Люди приписали свои политические взгляды Гарри Поттеру и Человеку-Пауку

Люди думают, что Гарри Поттер, Человек-Паук и Гэндальф проголосовали бы на выборах так же, как и они, тогда как Дарт Вейдер, Круэлла де Виль и Джоффри Баратеон проголосовали бы за конкурирующую партию. Таким образом, люди склонны верить, что вымышленные персонажи, которыми они восхищаются, разделяют их политические убеждения, в то время как те, кто им не нравится, — нет.
К такому выводу пришли исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Political Science Research & Method.
На стороне Светлой Силы
Ученые провели два исследования. В ходе первого из них они опросили по 1600 человек из Великобритании и США. Участникам представляли по два знакомых персонажа из популярных франшиз, включая киновселенные Marvel, Disney, Гарри Поттера, «Властелина колец», «Игры престолов» и «Звездных войн». Людей спрашивали, какой персонаж, по их мнению, с большей вероятностью проголосует за лейбористов или консерваторов (в Великобритании) или демократов или республиканцев (в США). Затем ответы были сопоставлены с информацией о политических пристрастиях и связях респондентов.
Оказалось, что люди на 20% чаще проецировали свою политическую позицию на героя, чем на злодея. Аналогичный эффект наблюдался, когда речь шла об оппозиционных взглядах — респонденты также на 20% чаще утверждали, что злодей проголосовал бы за оппозиционную партию, чем за ту, которую поддерживают они.
Ложные воспоминания
В ходе второго исследования примерно 1600 британцам показали одну из двух противоположных по смыслу новостных историй о местном политике — одну, в которой тот пожертвовал деньги благотворительной организации, и другую, в которой он украл деньги из благотворительной организации.
Затем участникам задали несколько вопросов о просмотренном ими сюжете, в том числе о том, какую партию представлял советник (эта информация, на самом деле, не была указана в обеих историях).
Примерно каждый шестой респондент ложно «вспомнил», какую партию представлял советник, при этом благотворителя люди предпочитали видеть членом той партии, которой привержены они сами, а вора — членом конкурирующей партии. А когда участников, которые сказали, что не знают или не помнят партийную принадлежность советника, просили угадать, они также делали это в соответствии со своими политическими предпочтениями.
Почему это важно
Наша склонность видеть героев на своей стороне, а злодеев — на противоположной, ассоциировать с политическими конкурентами всевозможные негативные качества, не только ведет к расколу в обществе, но и делает нас более восприимчивыми к дезинформации, которая подтверждает существующие у нас предубеждения в отношении политических противников, отметил ведущий автор исследования Стюарт Тернбулл-Дугарте. «Реальность всегда сложнее и нюансированнее, чем наши предубеждения заставляют нас верить», — подчеркнул он.