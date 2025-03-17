Люди приписали свои политические взгляды Гарри Поттеру и Человеку-Пауку

Люди думают, что Гарри Поттер, Человек-Паук и Гэндальф проголосовали бы на выборах так же, как и они, тогда как Дарт Вейдер, Круэлла де Виль и Джоффри Баратеон проголосовали бы за конкурирующую партию. Таким образом, люди склонны верить, что вымышленные персонажи, которыми они восхищаются, разделяют их политические убеждения, в то время как те, кто им не нравится, — нет.