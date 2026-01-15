«Люди приезжают работать, а не везти кишлаки и аулы»: в Госдуме раскритиковали приезд семей мигрантов в рамках эксперимента

«Основные положения можно только поддержать — это ровно то, что мы предлагаем много лет: жесткая привязка пребывания иностранца в стране с его трудоустройством и конкретная ответственность работодателя. Самое возмутительное — снова допускается приезд семей. Кому они здесь нужны? Теряется сам смысл оргнабора, который как раз состоит в том, чтобы люди приезжали в Россию только на работу, на конкретный срок, а не привозили сюда свои кишлаки и аулы», — заявил Миронов.