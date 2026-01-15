«Люди приезжают работать, а не везти кишлаки и аулы»: в Госдуме раскритиковали приезд семей мигрантов в рамках эксперимента

Программа, предложенная МВД, рассчитана на три года — с 1 января 2027 по 31 декабря 2029. В рамках эксперимента появятся два реестра: для работодателей и для иностранцев, желающих легально трудиться в России. Участие в эксперименте примут 87 регионов, кроме Москвы и Московской области.
Согласно проекту, иностранцы смогут работать год с возможностью продления, трудоустраиваться строго по указанной профессии, в определённом регионе и у конкретного работодателя. Допустимую долю мигрантов для найма будет устанавливать правительство. За каждого работника в бюджет будет поступать фиксированный платёж — 1200 рублей НДФЛ, который увеличится, если мигрант привезёт семью.
Депутат Сергей Миронов указал на ряд минусов этой инициативы. По мнению парламентария, мигрантам нет смысла перевозить в Россию семью, и это противоречить идее организованного набора работников.
«Основные положения можно только поддержать — это ровно то, что мы предлагаем много лет: жесткая привязка пребывания иностранца в стране с его трудоустройством и конкретная ответственность работодателя. Самое возмутительное — снова допускается приезд семей. Кому они здесь нужны? Теряется сам смысл оргнабора, который как раз состоит в том, чтобы люди приезжали в Россию только на работу, на конкретный срок, а не привозили сюда свои кишлаки и аулы», — заявил Миронов.
Парламентарий считает, что еще ряд деталей проекта предстоит проработать. Например, В беседе с News.ru Миронов назвал слишком долгим переходный период, согласно которому у компаний, которые уже нанимают мигрантов, будет шесть месяцев, чтобы переоформить трудовые отношения с иностранным работник в соответствии с новыми правилами.
«Вопросов много. Очень длинный переходный период — полгода. Отменяются ли патенты? Меры наказания для нарушителей? Да и сам статус эксперимента. Если на новый режим переходит вся страна, кроме Москвы и Московской области, что же тут экспериментального? Мы кого-то боимся, чего-то стесняемся? Как с биометрическим контролем на границе — правительство давным-давно должно было его ввести, но до сих экспериментирует», — добавил депутат.
