Люди, плачущие из-за фильмов, рискуют умереть молодыми

Ученые использовали данные Британского биобанка — обширной базы данных, содержащей биологические образцы и генетическую информацию, а также сведения о образе жизни и здоровье 500 тысяч человек. Все они прошли оценку невротизма в период с 2006 по 2010 год. С тех пор в течение 17 лет исследователи отслеживали, живы эти люди или умерли.