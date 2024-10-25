Люди, плачущие из-за фильмов, рискуют умереть молодыми

Американские ученые выяснили, что люди, которые плачут во время просмотра фильмов, воспринимают обычные ситуации как угрожающие или боятся быть отвергнутыми, имеют признаки невротизма. Эта черта личности увеличивает риск преждевременной смерти. Исследование опубликовано в Journal of Affective Disorders.
Невротизм — это черта личности, которая характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низкой самооценкой и иногда вегетативными расстройствами.
Ученые использовали данные Британского биобанка — обширной базы данных, содержащей биологические образцы и генетическую информацию, а также сведения о образе жизни и здоровье 500 тысяч человек. Все они прошли оценку невротизма в период с 2006 по 2010 год. С тех пор в течение 17 лет исследователи отслеживали, живы эти люди или умерли.
За период наблюдения умерли 43,4 тысячи человек, средний возраст которых составлял 70 лет. Основной причиной смерти был рак, за которым следовали заболевания нервной, дыхательной и пищеварительной систем. Еще 291 участник исследования сообщил о намеренном причинении вреда себе. Они рассказали о том, что испытывали чувство вины и перепады настроения, а также постоянный стресс на протяжении всей своей жизни.
В это же время люди с высоким уровнем невротизма сообщили, что чувствовали себя одиноким.
По словам ученых, невротизм напрямую связан с негативными эмоциями, такими как страх, печаль и раздражительность, но состоит из различных компонентов, таких как одиночество и тревожность, которые разрушают разум и тело.
Что касается одиночества, ученые установили, что оно является фактором, увеличивающим риск преждевременной смерти. Это связано с тем, что это чувство может привести к самоповреждениям, а также заболеваниям пищеварительной и дыхательной систем.
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