Люди от 15 до 24 лет оказались несчастнее старшего поколения

Главный хирург США Вивек Мерти рассказал, что поколение Z сталкивается с кризисом среднего возраста гораздо раньше, чем представители старшего поколения. По словам специалиста, это происходит из-за того, что люди от 15 до 24 лет имеют постоянный контакт с социальными сетями. Об этом пишет Daily Mail.
В течение 12 лет поколение Z считалось счастливее, чем более старшие люди США, однако сейчас все меняется. Эмоциональное состояние молодежи ухудшается как в Америке, так и в Западной Европе. Мерти сделал такие выводы после ознакомления с результатами Всемирного отчета о счастье. В докладе указана необходимость регулирования социальных сетей у молодежи. Специалисты также подчеркнули, что «тенденция несчастья» связана с ростом популярности соцсетей.
Доктор Мерти призвал страны ужесточить законодательство, направленное на уменьшение негативного воздействия социальных сетей на молодое поколение. Говоря о мерах регулирования, он рекомендовал убрать функцию «Нравится» и бесконечную прокрутку ленты новостей.
Ранее ученые из КНР рассказали, чем грозит зависимость от социальных сетей.
Анна Морозова