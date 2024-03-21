Люди от 15 до 24 лет оказались несчастнее старшего поколения

В течение 12 лет поколение Z считалось счастливее, чем более старшие люди США, однако сейчас все меняется. Эмоциональное состояние молодежи ухудшается как в Америке, так и в Западной Европе. Мерти сделал такие выводы после ознакомления с результатами Всемирного отчета о счастье. В докладе указана необходимость регулирования социальных сетей у молодежи. Специалисты также подчеркнули, что «тенденция несчастья» связана с ростом популярности соцсетей.