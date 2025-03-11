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Люди охотнее поверили ученым с чувством юмора

Оказывается, что ученым на конференциях нужно шутить, чтобы вызвать доверие публики.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Leonardo.Ai

В последние годы из-за искусственного интеллекта люди начинают меньше доверять ученым. Об этом рассказали исследователи, опубликовавшие статью в Journal of Science Communication. Специалисты привели в пример данные недавнего опроса, который показал, что лишь 29% американцев считают, что наука действует в интересах общества.

Однако новое исследование дало понять, что ситуацию можно исправить. Для этого ученым нужно к «стоическому профессионализму» добавить долю позитивного юмора. Эту гипотезу подтвердил эксперимент с использованием социальной сети X.

Ученые опубликовали четыре варианта карикатуры на одну и ту же тему — автомобили на автопилоте и все большее распространение искусственного интеллекта. В первом варианте взаимодействие двух беспилотных машин описали сухо и без юмора. Во втором — с помощью легкой добродушной сатиры. В третьем использовали шутливый прием антропоморфизма — наделения авто человеческими чертами. Наконец, в четвертом эти два способа объединили.

Все четыре публикации были сделаны от имени вымышленного научного сотрудника. Суммарно изображения просмотрели 2212 пользователей. Исследователи попросили их поучаствовать в онлайн-опросе и оценить тот или иной пост с точки зрения симпатии к автору и доверия к полученной информации. Также респонденты ответили, допустим ли, по их мнению, такой способ научной коммуникации.

Результаты опроса показали, что пользователей больше привлекал комбинированный вариант сатиры и антропоморфизма, а вызванные публикацией положительные эмоции повысили степень доверия к автору и его информации.

Несмотря на полученные результаты, ученые подчеркнули важность сохранения доброжелательного настроя. Дело в том, что едкая сатира может вызвать обратный эффект — спровоцировать волну агрессии со стороны общества.

Ранее швейцарские ученые установили, что уровень доверия к научным сотрудникам в России является одним из самых низких в мире.