Люди охотнее поверили ученым с чувством юмора

Ученые опубликовали четыре варианта карикатуры на одну и ту же тему — автомобили на автопилоте и все большее распространение искусственного интеллекта. В первом варианте взаимодействие двух беспилотных машин описали сухо и без юмора. Во втором — с помощью легкой добродушной сатиры. В третьем использовали шутливый прием антропоморфизма — наделения авто человеческими чертами. Наконец, в четвертом эти два способа объединили.